Calcium Carbonate Market Analysis Report & Forecast to 2028 – Competitors, Revenue, Market Trends, Share, Size, Growth and Opportunities
The Global Calcium Carbonate Market Report was published by QY Research recently.
Summary
The global Calcium Carbonate market was valued at US$ 18,795.41 million in 2021 and it will reach US$ 23,638.89 million by the end of 2028, growing at a CAGR of 2.06%during 2022-2028.
Full Report Description, Table of Figure, Chart, Free sample, etc. please click
https://us.qyresearch.com/reports/371139/calcium-carbonate
The report mentions the prominent market player consisting of:
Omya
Imerys
Minerals Technologies
Huber Engineered Materials
Calcium Products
Mineraria Sacilese
Fimatec
Takehara Kagaku Kogyo
Nitto Funka
Sankyo Seifun
Bihoku Funka Kogyo
Shiraishi Kogyo Kaisha
APP
Formosa Plastics
Keyue Technology
Jinshan Chemical
Changzhou Calcium Carbonate
Guangyuan Group
Zhejiang Qintang Calcium
Calcium Carbonate Market Segment by Type
Ground Calcium Carbonate (GCC)
Precipitated Calcium Carbonate (PCC)
Calcium Carbonate Market Segment by Application
Paper
Plastic
Paints and Coatings
Carpet Backing
Adhesives and Sealants
Others
The report on the Calcium Carbonate market covers the following region (country) analysis:
North America
U.S.
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
Korea
India
Southeast Asia
Others
Europe
Germany
UK
France
Belgium
Italy
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Middle East & Africa
Middle East
Africa
Key Objectives of This Report
To study and analyze the global Calcium Carbonate consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of Calcium Carbonate market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key global Calcium Carbonate manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the Calcium Carbonate with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of Calcium Carbonate submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Table of Contents
1 CALCIUM CARBONATE MARKET OVERVIEW 1
1.1 CALCIUM CARBONATE PRODUCT OVERVIEW 1
1.2 CALCIUM CARBONATE MARKET SEGMENT BY TYPE 4
1.2.1 GROUND CALCIUM CARBONATE (GCC) 4
1.2.2 PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE (PCC) 5
1.3 GLOBAL CALCIUM CARBONATE MARKET SIZE BY TYPE 6
1.3.1 GLOBAL CALCIUM CARBONATE MARKET SIZE OVERVIEW BY TYPE (2017-2028) 7
1.3.2 GLOBAL CALCIUM CARBONATE HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY TYPE (2017-2022) 8
1.3.3 GLOBAL CALCIUM CARBONATE FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 9
1.4 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY TYPE 10
1.4.1 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 10
1.4.2 EUROPE CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 12
1.4.3 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 14
1.4.4 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 16
1.4.5 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 18
2 CALCIUM CARBONATE MARKET COMPETITION BY COMPANY 21
2.1 GLOBAL TOP PLAYERS BY CALCIUM CARBONATE SALES (2017-2022) 21
2.2 GLOBAL TOP PLAYERS BY CALCIUM CARBONATE REVENUE (2017-2022) 23
2.3 GLOBAL TOP PLAYERS BY CALCIUM CARBONATE PRICE (2017-2022) 24
2.4 GLOBAL TOP MANUFACTURERS CALCIUM CARBONATE MANUFACTURING BASE DISTRIBUTION, SALES AREA, PRODUCT TYPE 25
2.5 CALCIUM CARBONATE MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 26
2.5.1 CALCIUM CARBONATE MARKET CONCENTRATION RATE (2017-2022) 26
2.5.2 GLOBAL 5 AND 10 LARGEST MANUFACTURERS BY CALCIUM CARBONATE SALES REVENUE IN 2021 27
2.6 GLOBAL TOP MANUFACTURERS BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN CALCIUM CARBONATE AS OF 2021) 27
2.7 KEY MANUFACTURERS CALCIUM CARBONATE PRODUCT OFFERED 28
2.8 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 29
3 CALCIUM CARBONATE STATUS AND OUTLOOK BY REGION 30
3.1 GLOBAL CALCIUM CARBONATE MARKET SIZE AND CAGR BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 30
3.2 GLOBAL CALCIUM CARBONATE HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 30
3.2.1 GLOBAL CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 30
3.2.2 GLOBAL CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 31
3.2.3 GLOBAL CALCIUM CARBONATE SALES (VOLUME & VALUE), PRICE (2017-2022) 31
3.3 GLOBAL CALCIUM CARBONATE FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 32
3.3.1 GLOBAL CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 32
3.3.2 GLOBAL CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 32
3.3.3 GLOBAL CALCIUM CARBONATE SALES (VOLUME & VALUE), PRICE (2023-2028) 33
4 CALCIUM CARBONATE BY APPLICATION 34
4.1 CALCIUM CARBONATE MARKET SEGMENT BY APPLICATION 34
4.1.1 PAPER 34
4.1.2 PLASTIC 35
4.1.3 PAINTS AND COATINGS 36
4.1.4 CARPET BACKING 38
4.1.5 ADHESIVES AND SEALANTS 39
4.2 GLOBAL CALCIUM CARBONATE MARKET SIZE BY APPLICATION 40
4.2.1 GLOBAL CALCIUM CARBONATE MARKET SIZE OVERVIEW BY APPLICATION (2017-2028) 40
4.2.2 GLOBAL CALCIUM CARBONATE HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 41
4.2.3 GLOBAL CALCIUM CARBONATE FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 43
4.3 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY APPLICATION 44
4.3.1 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 44
4.3.2 EUROPE CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 46
4.3.3 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 48
4.3.4 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 50
4.3.5 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 52
5 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE BY COUNTRY 55
5.1 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 55
5.1.1 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 55
5.1.2 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 55
5.2 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 56
5.2.1 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 56
5.2.2 NORTH AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 56
6 EUROPE CALCIUM CARBONATE BY COUNTRY 57
6.1 EUROPE CALCIUM CARBONATE HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 57
6.1.1 EUROPE CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 57
6.1.2 EUROPE CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 57
6.2 EUROPE CALCIUM CARBONATE FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 58
6.2.1 EUROPE CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 58
6.2.2 EUROPE CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 59
7 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE BY REGION 60
7.1 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 60
7.1.1 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 60
7.1.2 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 60
7.2 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 61
7.2.1 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 61
7.2.2 ASIA-PACIFIC CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 62
8 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE BY COUNTRY 63
8.1 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 63
8.1.1 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 63
8.1.2 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 63
8.2 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 64
8.2.1 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 64
8.2.2 LATIN AMERICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 64
9 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE BY COUNTRY 66
9.1 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 66
9.1.1 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 66
9.1.2 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 66
9.2 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 67
9.2.1 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 67
9.2.2 MIDDLE EAST AND AFRICA CALCIUM CARBONATE SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 67
10 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN CALCIUM CARBONATE BUSINESS 68
10.1 OMYA 68
10.1.1 OMYA CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 68
10.1.2 OMYA CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 68
10.1.3 OMYA CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 70
10.1.4 OMYA MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 71
10.1.5 OMYA RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 71
10.2 IMERYS 72
10.2.1 IMERYS CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 72
10.2.2 IMERYS CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 72
10.2.3 IMERYS CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 73
10.2.4 IMERYS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 73
10.2.5 IMERYS RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 73
10.3 MINERALS TECHNOLOGIES 74
10.3.1 MINERALS TECHNOLOGIES CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 74
10.3.2 MINERALS TECHNOLOGIES CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 74
10.3.3 MINERALS TECHNOLOGIES CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 75
10.3.4 MINERALS TECHNOLOGIES MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 75
10.3.5 MINERALS TECHNOLOGIES RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 76
10.4 HUBER ENGINEERED MATERIALS 76
10.4.1 HUBER ENGINEERED MATERIALS CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 76
10.4.2 HUBER ENGINEERED MATERIALS CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 77
10.4.3 HUBER ENGINEERED MATERIALS CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 78
10.4.4 HUBER ENGINEERED MATERIALS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 78
10.4.5 HUBER ENGINEERED MATERIALS RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 79
10.5 CALCIUM PRODUCTS 79
10.5.1 CALCIUM PRODUCTS CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 79
10.5.2 CALCIUM PRODUCTS CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 80
10.5.3 CALCIUM PRODUCTS CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 80
10.5.4 CALCIUM PRODUCTS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 81
10.6 MINERARIA SACILESE 81
10.6.1 MINERARIA SACILESE CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 81
10.6.2 MINERARIA SACILESE CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 81
10.6.3 MINERARIA SACILESE CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 82
10.6.4 MINERARIA SACILESE MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 82
10.7 FIMATEC 83
10.7.1 FIMATEC CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 83
10.7.2 FIMATEC CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 83
10.7.3 FIMATEC CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 84
10.7.4 FIMATEC MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 84
10.8 TAKEHARA KAGAKU KOGYO 84
10.8.1 TAKEHARA KAGAKU KOGYO CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 84
10.8.2 TAKEHARA KAGAKU KOGYO CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 85
10.8.3 TAKEHARA KAGAKU KOGYO CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 85
10.8.4 TAKEHARA KAGAKU KOGYO MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 86
10.9 NITTO FUNKA 86
10.9.1 NITTO FUNKA CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 86
10.9.2 NITTO FUNKA CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 86
10.9.3 NITTO FUNKA CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 89
10.9.4 NITTO FUNKA MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 89
10.10 SANKYO SEIFUN 89
10.10.1 SANKYO SEIFUN CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 89
10.10.2 SANKYO SEIFUN CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 90
10.10.3 SANKYO SEIFUN CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 90
10.10.4 SANKYO SEIFUN MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 91
10.11 BIHOKU FUNKA KOGYO 91
10.11.1 BIHOKU FUNKA KOGYO CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 91
10.11.2 BIHOKU FUNKA KOGYO CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 91
10.11.3 BIHOKU FUNKA KOGYO CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 92
10.11.4 BIHOKU FUNKA KOGYO MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 93
10.12 SHIRAISHI KOGYO KAISHA 93
10.12.1 SHIRAISHI KOGYO KAISHA CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 93
10.12.2 SHIRAISHI KOGYO KAISHA CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 93
10.12.3 SHIRAISHI KOGYO KAISHA CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 94
10.12.4 SHIRAISHI KOGYO KAISHA MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 95
10.13 APP 95
10.13.1 APP CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 95
10.13.2 APP CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 96
10.13.3 APP CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 96
10.13.4 APP MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 96
10.14 FORMOSA PLASTICS 97
10.14.1 FORMOSA PLASTICS CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 97
10.14.2 FORMOSA PLASTICS CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 97
10.14.3 FORMOSA PLASTICS CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 98
10.14.4 FORMOSA PLASTICS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 99
10.14.5 FORMOSA PLASTICS RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 99
10.15 KEYUE TECHNOLOGY 99
10.15.1 KEYUE TECHNOLOGY CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 99
10.15.2 KEYUE TECHNOLOGY CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 100
10.15.3 KEYUE TECHNOLOGY CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 102
10.15.4 KEYUE TECHNOLOGY MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 102
10.16 JINSHAN CHEMICAL 102
10.16.1 JINSHAN CHEMICAL CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 102
10.16.2 JINSHAN CHEMICAL CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 103
10.16.3 JINSHAN CHEMICAL CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 104
10.16.4 JINSHAN CHEMICAL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 104
10.17 CHANGZHOU CALCIUM CARBONATE 105
10.17.1 CHANGZHOU CALCIUM CARBONATE CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 105
10.17.2 CHANGZHOU CALCIUM CARBONATE CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 105
10.17.3 CHANGZHOU CALCIUM CARBONATE CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 106
10.17.4 CHANGZHOU CALCIUM CARBONATE MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 106
10.18 GUANGYUAN GROUP 106
10.18.1 GUANGYUAN GROUP CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 106
10.18.2 GUANGYUAN GROUP CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 107
10.18.3 GUANGYUAN GROUP CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 107
10.18.4 GUANGYUAN GROUP MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 108
10.18.5 GUANGYUAN GROUP RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 108
10.19 ZHEJIANG QINTANG CALCIUM 108
10.19.1 ZHEJIANG QINTANG CALCIUM CALCIUM CARBONATE CORPORATION INFORMATION 108
10.19.2 ZHEJIANG QINTANG CALCIUM CALCIUM CARBONATE PRODUCT PORTFOLIO 109
10.19.3 ZHEJIANG QINTANG CALCIUM CALCIUM CARBONATE SALES, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 110
10.19.4 ZHEJIANG QINTANG CALCIUM MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 110
11 UPSTREAM, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, RISKS AND INFLUENCES FACTORS ANALYSIS 111
11.1 CALCIUM CARBONATE KEY RAW MATERIALS 111
11.1.1 KEY RAW MATERIALS 111
11.1.2 RAW MATERIALS KEY SUPPLIERS 111
11.2 MANUFACTURING COST STRUCTURE 112
11.2.1 RAW MATERIALS 113
11.2.2 LABOR COST 113
11.2.3 MANUFACTURING EXPENSES 113
11.3 CALCIUM CARBONATE INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 113
11.4 CALCIUM CARBONATE MARKET DYNAMICS 114
11.4.1 CALCIUM CARBONATE INDUSTRY TRENDS 114
11.4.2 CALCIUM CARBONATE MARKET DRIVERS 114
11.4.3 CALCIUM CARBONATE MARKET CHALLENGES 115
12 MARKETING STRATEGY ANALYSIS, DISTRIBUTORS 116
12.1 SALES CHANNEL 116
12.2 CALCIUM CARBONATE DISTRIBUTORS 117
12.3 CALCIUM CARBONATE DOWNSTREAM CUSTOMERS 118
13 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 119
14 APPENDIX 120
14.1 RESEARCH METHODOLOGY 120
14.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 120
14.1.2 DATA SOURCE 123
14.2 AUTHOR DETAILS 126
14.3 DISCLAIMER 126
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QYResearch founded in California, USA in 2007. It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world, QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
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