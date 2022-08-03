Industrial Cartridge Valves Market Analysis Report & Forecast to 2028 – Competitors, Revenue, Market Trends, Share, Size, Growth and Opportunities
The Global Industrial Cartridge Valves Market Report was published by QY Research recently.
Summary
The global cartridge valve market increases from 1.52 billion USD in 2017 to 1.70 billion USD in 2021, and is expected to generate revenue of $ 1.79 billion by end of 2022 and $2.32 billion in 2028, growing at a CAGR of 4.39% between 2022 and 2028.
For the major players of Industrial Cartridge Valve, HydraForce maintained its first place in the ranking in 2021, followed by Sun, Parker, Bosch-Rexroth, Danfoss, etc. Top 5 players accounted for 53.7% of the Global Industrial Cartridge Valve revenue market share in 2021.
In this study, the sales market for Industrial Cartridge Valve was divided into five geographic regions. Asia-Pacific occupied the largest sales market share with 38% in 2021. It is followed by Europe and North America, while other regions have smaller market.
Full Report Description, Table of Figure, Chart, Free sample, etc. please click
https://us.qyresearch.com/reports/371116/industrial-cartridge-valves
The report mentions the prominent market player consisting of:
HydraForce
Sun
Parker
Bosch-Rexroth
Danfoss
Bucher
Moog
Hydac
Delta Power
Walvoil
Hawe
YUKEN
Taifeng
Keta
Haihong Hydraulics
Atos
Koshin Seikosho
CBF
Hoyea
HUADE
Industrial Cartridge Valves Market Segment by Type
Screw-in Cartridge Valve
Slip-in Cartridge Valve
Industrial Cartridge Valves Market Segment by Application
Construction Machinery
Material Handling Equipment
Agricultural Machinery
Other
The report on the Industrial Cartridge Valves market covers the following region (country) analysis:
Production by Region
North America
Europe
China
Asia-Pacific Other
Consumption by Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Rest of Europe
South America
Mexico
Brazil
Rest of South America
Key Objectives of This Report
To study and analyze the global Industrial Cartridge Valves consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of Industrial Cartridge Valves market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key global Industrial Cartridge Valves manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the Industrial Cartridge Valves with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of Industrial Cartridge Valves submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Table of Contents
1 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES 1
1.2 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2022 VS 2028 2
1.2.2 SCREW-IN CARTRIDGE VALVE 3
1.2.3 SLIP-IN CARTRIDGE VALVE 3
1.3 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES SEGMENT BY APPLICATION 4
1.3.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2022 VS 2028 4
1.3.2 CONSTRUCTION MACHINERY 5
1.3.3 MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 6
1.3.4 AGRICULTURAL MACHINERY 6
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 7
1.4.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES REVENUE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 7
1.4.2 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 8
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 9
1.5.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 9
1.5.2 NORTH AMERICA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 10
1.5.3 EUROPE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 11
1.5.4 CHINA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 12
1.5.5 ASIA-PACIFIC OTHER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 13
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 15
2.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION BY MANUFACTURERS (2017-2022) 15
2.2 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 17
2.3 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 20
2.4 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 21
2.5 MANUFACTURERS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES HEADQUARTERS AND ESTABLISHED DATE, PRODUCT TYPE 22
2.6 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 23
2.6.1 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET CONCENTRATION RATE 23
2.6.2 GLOBAL 5 AND 10 LARGEST INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 24
2.6.3 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 25
3 PRODUCTION BY REGION 27
3.1 GLOBAL PRODUCTION OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY REGION (2017-2022) 27
3.2 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 27
3.3 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 28
3.4 NORTH AMERICA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION 29
3.4.1 NORTH AMERICA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 29
3.4.2 NORTH AMERICA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 29
3.5 EUROPE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION 30
3.5.1 EUROPE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 30
3.5.2 EUROPE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 30
3.6 CHINA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION (2017-2022) 31
3.6.1 CHINA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 31
3.6.2 CHINA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 31
3.7 ASIA-PACIFIC OTHER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION (2017-2022) 32
3.7.1 ASIA-PACIFIC OTHER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 32
3.7.2 ASIA-PACIFIC OTHER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 32
4 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CONSUMPTION BY REGION 33
4.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CONSUMPTION BY REGION 33
4.1.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CONSUMPTION BY REGION 33
4.1.2 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CONSUMPTION MARKET SHARE BY REGION 33
4.2 NORTH AMERICA 35
4.2.1 NORTH AMERICA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CONSUMPTION BY COUNTRY 35
4.2.2 UNITED STATES 37
4.2.3 CANADA 37
4.3 EUROPE 38
4.3.1 EUROPE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CONSUMPTION BY COUNTRY 38
4.3.2 GERMANY 40
4.3.3 FRANCE 40
4.3.4 U.K. 41
4.3.5 ITALY 41
4.3.6 RUSSIA 42
4.4 ASIA PACIFIC 43
4.4.1 ASIA PACIFIC INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CONSUMPTION BY REGION 43
4.4.2 CHINA 45
4.4.3 JAPAN 45
4.4.4 SOUTH KOREA 46
4.4.5 SOUTHEAST ASIA 46
4.4.6 INDIA 47
4.5 LATIN AMERICA 48
4.5.1 LATIN AMERICA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CONSUMPTION BY COUNTRY 48
4.5.2 MEXICO 50
4.5.3 BRAZIL 50
5 SEGMENT BY TYPE 51
5.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 51
5.2 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 52
5.3 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRICE BY TYPE (2017-2022) 54
6 SEGMENT BY APPLICATION 55
6.1 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 55
6.2 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 57
6.3 GLOBAL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 59
7 KEY COMPANIES PROFILED 60
7.1 HYDRAFORCE 60
7.1.1 HYDRAFORCE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 60
7.1.2 HYDRAFORCE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 60
7.1.3 HYDRAFORCE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 61
7.1.4 HYDRAFORCE MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 61
7.1.5 HYDRAFORCE RECENT DEVELOPMENTS 62
7.2 SUN 62
7.2.1 SUN INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 62
7.2.2 SUN INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 63
7.2.3 SUN INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 64
7.2.4 SUN MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 64
7.2.5 SUN RECENT DEVELOPMENTS 64
7.3 PARKER 64
7.3.1 PARKER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 64
7.3.2 PARKER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 65
7.3.3 PARKER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 65
7.3.4 PARKER MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 66
7.4 BOSCH-REXROTH 66
7.4.1 BOSCH-REXROTH INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 66
7.4.2 BOSCH-REXROTH INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 67
7.4.3 BOSCH-REXROTH INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 67
7.4.4 BOSCH-REXROTH MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 67
7.4.5 BOSCH-REXROTH RECENT DEVELOPMENTS 68
7.5 DANFOSS 68
7.5.1 DANFOSS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 68
7.5.2 DANFOSS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 68
7.5.3 DANFOSS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 69
7.5.4 DANFOSS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 69
7.5.5 DANFOSS RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 70
7.6 BUCHER 70
7.6.1 BUCHER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 70
7.6.2 BUCHER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 70
7.6.3 BUCHER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 71
7.6.4 BUCHER MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 71
7.6.5 BUCHER RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 71
7.7 MOOG 72
7.7.1 MOOG INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 72
7.7.2 MOOG INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 72
7.7.3 MOOG INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 73
7.7.4 MOOG MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 73
7.7.5 MOOG RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 73
7.8 HYDAC 73
7.8.1 HYDAC INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 73
7.8.2 HYDAC INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 74
7.8.3 HYDAC INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 75
7.8.4 HYDAC MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 75
7.8.5 HYDAC RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 75
7.9 DELTA POWER 76
7.9.1 DELTA POWER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 76
7.9.2 DELTA POWER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 76
7.9.3 DELTA POWER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 77
7.9.4 DELTA POWER MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 77
7.10 WALVOIL 77
7.10.1 WALVOIL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 77
7.10.2 WALVOIL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 78
7.10.3 WALVOIL INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 79
7.10.4 WALVOIL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 79
7.11 HAWE 79
7.11.1 HAWE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 79
7.11.2 HAWE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 80
7.11.3 HAWE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 80
7.11.4 HAWE MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 80
7.11.5 HAWE RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 81
7.12 YUKEN 81
7.12.1 YUKEN INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 81
7.12.2 YUKEN INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 82
7.12.3 YUKEN INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 82
7.12.4 YUKEN MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 83
7.12.5 YUKEN RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 83
7.13 TAIFENG 83
7.13.1 TAIFENG INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 83
7.13.2 TAIFENG INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 84
7.13.3 TAIFENG INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 84
7.13.4 TAIFENG MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 84
7.14 KETA 85
7.14.1 KETA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 85
7.14.2 KETA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 85
7.14.3 KETA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 86
7.14.4 KETA MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 86
7.15 HAIHONG HYDRAULICS 86
7.15.1 HAIHONG HYDRAULICS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 86
7.15.2 HAIHONG HYDRAULICS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 87
7.15.3 HAIHONG HYDRAULICS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 87
7.15.4 HAIHONG HYDRAULICS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 88
7.16 ATOS 88
7.16.1 ATOS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 88
7.16.2 ATOS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 88
7.16.3 ATOS INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 89
7.16.4 ATOS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 89
7.16.5 ATOS RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 89
7.17 KOSHIN SEIKOSHO 90
7.17.1 KOSHIN SEIKOSHO INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 90
7.17.2 KOSHIN SEIKOSHO INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 90
7.17.3 KOSHIN SEIKOSHO INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 91
7.17.4 KOSHIN SEIKOSHO MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 91
7.18 CBF 91
7.18.1 CBF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 91
7.18.2 CBF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 92
7.18.3 CBF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 93
7.18.4 CBF MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 93
7.19 HOYEA 93
7.19.1 HOYEA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 93
7.19.2 HOYEA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 94
7.19.3 HOYEA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 95
7.19.4 HOYEA MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 95
7.20 HUADE 95
7.20.1 HUADE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CORPORATION INFORMATION 95
7.20.2 HUADE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCT PORTFOLIO 96
7.20.3 HUADE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 96
7.20.4 HUADE MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 96
8 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MANUFACTURING COST ANALYSIS 97
8.1 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 97
8.1.1 KEY RAW MATERIALS 97
8.1.2 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 98
8.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 100
8.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES 101
8.4 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 102
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 103
9.1 MARKETING CHANNEL 103
9.2 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES DISTRIBUTORS LIST 104
9.3 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES CUSTOMERS 106
10 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET DYNAMICS 107
10.1 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES INDUSTRY TRENDS 107
10.2 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET DRIVERS 107
10.3 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET CHALLENGES 108
10.4 INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES MARKET RESTRAINTS 108
11 PRODUCTION AND SUPPLY FORECAST 109
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY REGION (2023-2028) 109
11.2 NORTH AMERICA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 110
11.3 EUROPE INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 111
11.4 CHINA INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 112
11.5 ASIA-PACIFIC OTHER INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 113
12 CONSUMPTION AND DEMAND FORECAST 114
12.1 GLOBAL FORECASTED DEMAND ANALYSIS OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES 114
12.2 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY COUNTRY 114
12.3 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY COUNTRY 115
12.4 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY REGION 115
12.5 LATIN AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY COUNTRY 116
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 117
13.1 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 117
13.1.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY TYPE (2023-2028) 117
13.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY TYPE (2023-2028) 118
13.1.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY TYPE (2023-2028) 118
13.2 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 119
13.2.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY APPLICATION (2023-2028) 119
13.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY APPLICATION (2023-2028) 120
13.2.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF INDUSTRIAL CARTRIDGE VALVES BY APPLICATION (2023-2028) 121
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 122
15 METHODOLOGY AND DATA SOURCE 123
15.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 123
15.1.1 RESEARCH PROGRAMS/DESIGN 123
15.1.2 MARKET SIZE ESTIMATION 124
15.1.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 125
15.2 DATA SOURCE 126
15.2.1 SECONDARY SOURCES 126
15.2.2 PRIMARY SOURCES 127
15.3 AUTHOR LIST 128
15.4 DISCLAIMER 128
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