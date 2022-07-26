Scintillation Crystals Market Analysis Report & Forecast to 2028 – Competitors, Revenue, Market Trends, Share, Size, Growth and Opportunities
The Global Scintillation Crystals Market Report was published by QY Research recently.
Summary
The global Scintillation Crystals market was valued at USD 157.92 million in 2021 and it is expected to reach USD 219.04 million by the end of 2028, growing at a CAGR of 4.74% between 2022 and 2028. In terms of volume, the global Scintillation Crystals Production was 765.29 Ton in 2021, and it is predicted to reach 1,152.99 Ton in 2028.
Full Report Description, Table of Figure, Chart, Free sample, etc. please click
https://us.qyresearch.com/reports/371064/scintillation-crystals
The report mentions the prominent market player consisting of:
Saint-Gobain Crystals
Hilger Crystals+RMD
Alpha Spectra
Amcrys
Shanghai SICCAS
Scionix
Inrad Optics
Scitlion Technology
Kinheng Crystal
Shalom Electro-optics
IRay Technology
Anhui Crystro Crystal Materials
Scintillation Crystals Market Segment by Type
Organic Crystals
Inorganic Crystals
Scintillation Crystals Market Segment by Application
Medical & Healthcare
Industrial Applications
Military & Defense
Others
The report on the Scintillation Crystals market covers the following region (country) analysis:
Production by Region
North America
Europe
Asia-Pacific
Middle East & Africa
Latin America
Consumption by Region
North America
U.S.
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
China Taiwan
Southeast Asia
India
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Spain
Rest of Europe
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Key Objectives of This Report
To study and analyze the global Scintillation Crystals consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of Scintillation Crystals market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key global Scintillation Crystals manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the Scintillation Crystals with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of Scintillation Crystals submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Table of Contents
1 SCINTILLATION CRYSTALS MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF SCINTILLATION CRYSTALS 1
1.2 SCINTILLATION CRYSTALS SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2017 VS 2022 VS 2028 2
1.2.2 ORGANIC CRYSTALS 3
1.2.3 INORGANIC CRYSTALS 3
1.3 SCINTILLATION CRYSTALS SEGMENT BY APPLICATION 5
1.3.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2017 VS 2022 VS 2028 5
1.3.2 MEDICAL & HEALTHCARE 6
1.3.3 INDUSTRIAL APPLICATIONS 7
1.3.4 MILITARY & DEFENSE 8
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 8
1.4.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS REVENUE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 8
1.4.2 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 10
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 10
1.5.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 11
1.5.2 NORTH AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 12
1.5.3 EUROPE SCINTILLATION CRYSTALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 13
1.5.4 ASIA-PACIFIC SCINTILLATION CRYSTALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 14
1.5.5 LATIN AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 15
1.5.6 ROW SCINTILLATION CRYSTALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 16
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 17
2.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 17
2.2 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 19
2.3 SCINTILLATION CRYSTALS MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 21
2.4 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 21
2.5 MANUFACTURERS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT TYPE 22
2.6 SCINTILLATION CRYSTALS MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 23
2.6.1 SCINTILLATION CRYSTALS MARKET CONCENTRATION RATE 23
2.6.2 GLOBAL TOP 5 LARGEST SCINTILLATION CRYSTALS PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 24
2.6.3 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 24
3 PRODUCTION BY REGION 26
3.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 26
3.2 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 27
3.3 NORTH AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION 27
3.3.1 NORTH AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 27
3.3.2 NORTH AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 28
3.4 EUROPE SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION 28
3.4.1 EUROPE SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 28
3.4.2 EUROPE SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 29
3.5 ASIA-PACIFIC SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION (2017-2022) 29
3.5.1 ASIA-PACIFIC SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 29
3.5.2 ASIA-PACIFIC SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 30
3.6 LATIN AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION (2017-2022) 30
3.6.1 LATIN AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 30
3.6.2 LATIN AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 31
3.7 MIDDLE EAST & AFRICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION (2017-2022) 31
3.7.1 MIDDLE EAST & AFRICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 31
3.7.2 MIDDLE EAST & AFRICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 32
4 SCINTILLATION CRYSTALS CONSUMPTION BY REGION 33
4.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS CONSUMPTION BY REGION 33
4.1.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS CONSUMPTION BY REGION 33
4.1.2 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS CONSUMPTION MARKET SHARE BY REGION 33
4.2 NORTH AMERICA 35
4.2.1 NORTH AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS CONSUMPTION BY COUNTRY 35
4.2.2 U.S. 36
4.2.3 CANADA 37
4.3 EUROPE 38
4.3.1 EUROPE SCINTILLATION CRYSTALS CONSUMPTION BY COUNTRY 38
4.3.2 GERMANY 39
4.3.3 FRANCE 40
4.3.4 U.K. 41
4.3.5 ITALY 42
4.3.6 SPAIN 43
4.4 ASIA PACIFIC 44
4.4.1 ASIA PACIFIC SCINTILLATION CRYSTALS CONSUMPTION BY REGION 44
4.4.2 CHINA 45
4.4.3 JAPAN 46
4.4.4 SOUTH KOREA 47
4.4.5 CHINA TAIWAN 48
4.4.6 SOUTHEAST ASIA 49
4.4.7 INDIA 50
4.5 LATIN AMERICA 51
4.5.1 LATIN AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS CONSUMPTION BY COUNTRY 51
4.5.2 MEXICO 52
4.5.3 BRAZIL 53
5 SEGMENT BY TYPE 54
5.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 54
5.2 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 55
5.3 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS PRICE BY TYPE (2017-2022) 56
6 SEGMENT BY APPLICATION 57
6.1 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 57
6.2 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 58
6.3 GLOBAL SCINTILLATION CRYSTALS PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 59
7 KEY COMPANIES PROFILED 60
7.1 SAINT-GOBAIN CRYSTALS 60
7.1.1 SAINT-GOBAIN CRYSTALS SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 60
7.1.2 SAINT-GOBAIN CRYSTALS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 60
7.1.3 SAINT-GOBAIN CRYSTALS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 61
7.1.4 SAINT-GOBAIN CRYSTALS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 62
7.2 HILGER CRYSTALS+ RMD (DYNASIL) 62
7.2.1 HILGER CRYSTALS+ RMD (DYNASIL) SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 62
7.2.2 HILGER CRYSTALS+ RMD (DYNASIL) SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 63
7.2.3 HILGER CRYSTALS+ RMD (DYNASIL) SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 64
7.2.4 HILGER CRYSTALS+ RMD (DYNASIL) MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 64
7.3 ALPHA SPECTRA 65
7.3.1 ALPHA SPECTRA SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 65
7.3.2 ALPHA SPECTRA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 66
7.3.3 ALPHA SPECTRA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 66
7.3.4 ALPHA SPECTRA MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 67
7.4 AMCRYS 67
7.4.1 AMCRYS SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 67
7.4.2 AMCRYS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 68
7.4.3 AMCRYS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 68
7.4.4 AMCRYS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 69
7.5 SHANGHAI SICCAS 69
7.5.1 SHANGHAI SICCAS SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 70
7.5.2 SHANGHAI SICCAS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 70
7.5.3 SHANGHAI SICCAS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 71
7.5.4 SHANGHAI SICCAS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 72
7.6 SCIONIX 72
7.6.1 SCIONIX SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 72
7.6.2 SCIONIX SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 73
7.6.3 SCIONIX SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 73
7.6.4 SCIONIX MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 74
7.7 INRAD OPTICS 74
7.7.1 INRAD OPTICS SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 74
7.7.2 INRAD OPTICS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 75
7.7.3 INRAD OPTICS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 75
7.7.4 INRAD OPTICS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 76
7.8 BEIJING SCITLION TECHNOLOGY 76
7.8.1 BEIJING SCITLION TECHNOLOGY SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 77
7.8.2 BEIJING SCITLION TECHNOLOGY SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 77
7.8.3 BEIJING SCITLION TECHNOLOGY SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 79
7.8.4 BEIJING SCITLION TECHNOLOGY MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 80
7.9 KINHENG CRYSTAL 80
7.9.1 KINHENG CRYSTAL SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 80
7.9.2 KINHENG CRYSTAL SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 81
7.9.3 KINHENG CRYSTAL SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 82
7.9.4 KINHENG CRYSTAL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 82
7.10 SHALOM ELECTRO-OPTICS 83
7.10.1 SHALOM ELECTRO-OPTICS SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 83
7.10.2 SHALOM ELECTRO-OPTICS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 83
7.10.3 SHALOM ELECTRO-OPTICS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 85
7.10.4 SHALOM ELECTRO-OPTICS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 85
7.11 IRAY TECHNOLOGY 86
7.11.1 IRAY TECHNOLOGY SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 86
7.11.2 IRAY TECHNOLOGY SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 86
7.11.3 IRAY TECHNOLOGY SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 88
7.11.4 IRAY TECHNOLOGY MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 88
7.12 ANHUI CRYSTRO CRYSTAL MATERIALS 89
7.12.1 ANHUI CRYSTRO CRYSTAL MATERIALS SCINTILLATION CRYSTALS CORPORATION INFORMATION 89
7.12.2 ANHUI CRYSTRO CRYSTAL MATERIALS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCT PORTFOLIO 90
7.12.3 ANHUI CRYSTRO CRYSTAL MATERIALS SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 90
7.12.4 ANHUI CRYSTRO CRYSTAL MATERIALS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 91
8 SCINTILLATION CRYSTALS MANUFACTURING COST ANALYSIS 92
8.1 SCINTILLATION CRYSTALS KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 92
8.1.1 KEY RAW MATERIALS 92
8.1.2 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 92
8.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 93
8.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF SCINTILLATION CRYSTALS 94
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 97
9.1 MARKETING CHANNEL 97
9.2 SCINTILLATION CRYSTALS DISTRIBUTORS LIST 97
9.3 SCINTILLATION CRYSTALS CUSTOMERS 99
10 SCINTILLATION CRYSTALS MARKET DYNAMICS 101
10.1 SCINTILLATION CRYSTALS INDUSTRY TRENDS AND DRIVERS 101
10.2 SCINTILLATION CRYSTALS MARKET CHALLENGES AND RESTRAINTS 101
11 PRODUCTION AND SUPPLY FORECAST 102
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF SCINTILLATION CRYSTALS BY REGION (2023-2028) 102
11.2 NORTH AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 103
11.3 EUROPE SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 104
11.4 ASIA-PACIFIC SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 105
11.5 LATIN AMERICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 106
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA SCINTILLATION CRYSTALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 107
12 CONSUMPTION AND DEMAND FORECAST 108
12.1 GLOBAL FORECASTED DEMAND ANALYSIS OF SCINTILLATION CRYSTALS 108
12.2 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF SCINTILLATION CRYSTALS BY COUNTRY 108
12.3 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF SCINTILLATION CRYSTALS BY COUNTRY 109
12.4 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF SCINTILLATION CRYSTALS BY REGION 109
12.5 LATIN AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF SCINTILLATION CRYSTALS BY COUNTRY 110
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 111
13.1 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 111
13.1.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF SCINTILLATION CRYSTALS BY TYPE (2023-2028) 111
13.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF SCINTILLATION CRYSTALS BY TYPE (2023-2028) 111
13.1.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF SCINTILLATION CRYSTALS BY TYPE (2023-2028) 112
13.2 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 112
13.2.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF SCINTILLATION CRYSTALS BY APPLICATION (2023-2028) 112
13.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF SCINTILLATION CRYSTALS BY APPLICATION (2023-2028) 113
13.2.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF SCINTILLATION CRYSTALS BY APPLICATION (2023-2028) 113
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 115
15 METHODOLOGY AND DATA SOURCE 116
15.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 116
15.1.1 RESEARCH PROGRAMS/DESIGN 116
15.1.2 MARKET SIZE ESTIMATION 117
15.1.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 118
15.2 DATA SOURCE 119
15.2.1 SECONDARY SOURCES 119
15.2.2 PRIMARY SOURCES 120
15.3 AUTHOR LIST 121
15.4 DISCLAIMER 122
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QYResearch founded in California, USA in 2007. It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world, QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
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