Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) Market Analysis Report & Forecast to 2028 – Competitors, Revenue, Market Trends, Share, Size, Growth and Opportunities
The Global Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) Market Report was published by QY Research recently.
Summary
The global Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) market size is estimated to be worth US$ 23.03 million in 2022 and is forecast to a readjusted size of US$ 37.02 million by 2028 with a CAGR of 8.23% during the forecast period 2022-2028.
The global major manufacturers of Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) include Scontel, Single Quantum, Photon Spot, Quantum Opus, ID Quantique, Photec, and etc. In terms of revenue, the global three largest players hold a 63.54% market share of Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) in 2021.
Full Report Description, Table of Figure, Chart, Free sample, etc. please click
https://us.qyresearch.com/reports/371072/superconducting-nanowire-single-photon-detector-snspd
The report mentions the prominent market player consisting of:
Scontel
Single Quantum
Quantum Opus
Photon Spot
ID Quantique
Photec
Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) Market Segment by Type
Standard SNSPD
High-spec Standard SNSPD
Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) Market Segment by Application
Quantum Key Distribution
Optical Quantum Computation
Other
The report on the Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) market covers the following region (country) analysis:
Production by Region
United States
Europe
China
Consumption by Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Australia
Rest of APAC
Europe
Germany
France
U.K.
Russia
Rest of Europe
Rest of World
Key Objectives of This Report
To study and analyze the global Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key global Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (SNSPD) submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Table of Contents
1 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) 1
1.2 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) SEGMENT BY TYPE 2
1.2.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2022 VS 2028 2
1.2.2 STANDARD SNSPD 3
1.2.3 HIGH-SPEC STANDARD SNSPD 3
1.3 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) SEGMENT BY APPLICATION 3
1.3.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2022 VS 2028 4
1.3.2 QUANTUM KEY DISTRIBUTION 5
1.3.3 OPTICAL QUANTUM COMPUTATION 5
1.3.4 OTHER 5
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 6
1.4.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) REVENUE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 6
1.4.2 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 7
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 8
1.5.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 8
1.5.2 UNITED STATES SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 9
1.5.3 EUROPE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 10
1.5.4 CHINA SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 11
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 12
2.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION BY MANUFACTURERS (2020-2022) 12
2.2 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2020-2022) 13
2.3 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 15
2.4 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2020-2022) 15
2.5 MANUFACTURERS SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION SITES, AREA SERVED 16
2.6 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 16
2.6.1 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET CONCENTRATION RATE 16
2.6.2 GLOBAL 3 AND 6 LARGEST SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 17
3 PRODUCTION BY REGION 19
3.1 GLOBAL PRODUCTION OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY REGION (2017-2022) 19
3.2 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 19
3.3 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 20
3.4 UNITED STATES SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION 21
3.4.1 UNITED STATES SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 21
3.4.2 UNITED STATES SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 21
3.5 EUROPE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION 22
3.5.1 EUROPE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 22
3.5.2 EUROPE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 22
3.6 CHINA SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION (2017-2022) 23
3.6.1 CHINA SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 23
3.6.2 CHINA SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 23
4 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CONSUMPTION BY REGION 24
4.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CONSUMPTION BY REGION 24
4.1.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CONSUMPTION BY REGION 24
4.1.2 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CONSUMPTION MARKET SHARE BY REGION 24
4.2 NORTH AMERICA 25
4.2.1 NORTH AMERICA SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CONSUMPTION BY COUNTRY 26
4.2.2 U.S. 27
4.2.3 CANADA 27
4.3 EUROPE 28
4.3.1 EUROPE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CONSUMPTION BY COUNTRY 28
4.3.2 GERMANY 29
4.3.3 FRANCE 30
4.3.4 U.K. 30
4.3.5 RUSSIA 31
4.4 ASIA PACIFIC 31
4.4.1 ASIA PACIFIC SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CONSUMPTION BY REGION 32
4.4.2 CHINA 33
4.4.3 JAPAN 33
4.4.4 SOUTH KOREA 34
4.4.5 AUSTRALIA 34
5 SEGMENT BY TYPE 35
5.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 35
5.2 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 36
5.3 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRICE BY TYPE (2017-2022) 38
6 SEGMENT BY APPLICATION 39
6.1 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 39
6.2 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 41
6.3 GLOBAL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 42
7 KEY COMPANIES PROFILED 43
7.1 SCONTEL 43
7.1.1 SCONTEL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CORPORATION INFORMATION 43
7.1.2 SCONTEL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCT PORTFOLIO 43
7.1.3 SCONTEL SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2020-2022) 44
7.1.4 SCONTEL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 44
7.2 SINGLE QUANTUM 44
7.2.1 SINGLE QUANTUM SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CORPORATION INFORMATION 45
7.2.2 SINGLE QUANTUM SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCT PORTFOLIO 45
7.2.3 SINGLE QUANTUM SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2020-2022) 45
7.2.4 SINGLE QUANTUM MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 46
7.3 QUANTUM OPUS 46
7.3.1 QUANTUM OPUS SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CORPORATION INFORMATION 46
7.3.2 QUANTUM OPUS SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCT PORTFOLIO 47
7.3.3 QUANTUM OPUS SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2020-2022) 47
7.3.4 QUANTUM OPUS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 47
7.4 PHOTON SPOT 48
7.4.1 PHOTON SPOT SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CORPORATION INFORMATION 48
7.4.2 PHOTON SPOT SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCT PORTFOLIO 48
7.4.3 PHOTON SPOT SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2020-2022) 49
7.4.4 PHOTON SPOT MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 49
7.5 ID QUANTIQUE 49
7.5.1 ID QUANTIQUE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CORPORATION INFORMATION 49
7.5.2 ID QUANTIQUE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCT PORTFOLIO 50
7.5.3 ID QUANTIQUE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2020-2022) 50
7.5.4 ID QUANTIQUE MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 50
7.6 PHOTEC 51
7.6.1 PHOTEC SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CORPORATION INFORMATION 51
7.6.2 PHOTEC SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCT PORTFOLIO 51
7.6.3 PHOTEC SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2020-2022) 52
7.6.4 PHOTEC MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 52
8 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MANUFACTURING COST ANALYSIS 53
8.1 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 53
8.1.1 KEY RAW MATERIALS 53
8.1.2 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 53
8.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 54
8.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) 54
8.4 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 55
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 56
9.1 MARKETING CHANNEL 56
9.2 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) DISTRIBUTORS LIST 57
9.3 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) CUSTOMERS 58
10 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET DYNAMICS 59
10.1 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) INDUSTRY TRENDS 59
10.2 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET DRIVERS 59
10.3 SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) MARKET CHALLENGES AND RESTRAINTS 60
11 PRODUCTION AND SUPPLY FORECAST 61
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY REGION (2023-2028) 61
11.2 UNITED STATES SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 62
11.3 EUROPE SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 63
11.4 CHINA SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 64
12 CONSUMPTION AND DEMAND FORECAST 65
12.1 GLOBAL FORECASTED DEMAND ANALYSIS OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) 65
12.2 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY COUNTRY 65
12.3 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY COUNTRY 66
12.4 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY REGION 66
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 67
13.1 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 67
13.1.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY TYPE (2023-2028) 67
13.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY TYPE (2023-2028) 67
13.1.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY TYPE (2023-2028) 68
13.2 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 69
13.2.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY APPLICATION (2023-2028) 69
13.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY APPLICATION (2023-2028) 69
13.2.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF SUPERCONDUCTING NANOWIRE SINGLE-PHOTON DETECTOR (SNSPD) BY APPLICATION (2023-2028) 70
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 71
15 METHODOLOGY AND DATA SOURCE 72
15.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 72
15.1.1 RESEARCH PROGRAMS/DESIGN 72
15.1.2 MARKET SIZE ESTIMATION 72
15.1.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 74
15.2 DATA SOURCE 75
15.2.1 SECONDARY SOURCES 75
15.2.2 PRIMARY SOURCES 76
15.3 AUTHOR LIST 77
15.4 DISCLAIMER 77
Any questions or further requirements about the report, please click
https://us.qyresearch.com/reports/371072/superconducting-nanowire-single-photon-detector-snspd
Customization of the Report:
This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.
Company Profiles:
QYResearch founded in California, USA in 2007. It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world, QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
Contact Us
QY Research
E-mail: [email protected]
Tel: +1-626-842-1666(US) +852-5808-0956 (HK)
Add: 17890 Castleton Street Suite 369 City of Industry CA 91748 United States
Website: https://us.qyresearch.com