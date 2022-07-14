Insights on the Insect Repellent Wipes Market Report & Forecast to 2028 – by Players, Types, Applications and Region
Insights on the Insect Repellent Wipes Market Report & Forecast to 2028 – by Players, Types, Applications and Region
QYResearch released a latest market research report on the Global Insect Repellent Wipes market, which is segmented by region (country), players, by Type and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the Global Insect Repellent Wipes market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on revenue and forecast by region (country), by Type and by Application for the period 2017-2028.
Scope of the Insect Repellent Wipes Market Report
Due to the COVID-19 pandemic, the global Insect Repellent Wipes market size is estimated to be worth US$ 444.76 million in 2022 and is forecast to a readjusted size of US$ 663.81 million by 2028 with a CAGR of 6.9% during the forecast period 2022-2028. Fully considering the economic change by this health crisis, DEET accounting for 49.61% of the Insect Repellent Wipes global market in 2021, is projected to value US$ 321.75 million by 2028, growing at a revised 6.33% CAGR from 2022 to 2028. While Offline Sales segment is altered to a 6.48% CAGR throughout this forecast period.
Global Insect Repellent Wipes Market: Segment Analysis
The research report includes specific segments by region (country), by company, by Type and by Application. This study provides information about the sales and revenue during the historic and forecasted period of 2017 to 2028. Understanding the segments helps in identifying the importance of different factors that aid the market growth.
Global Insect Repellent Wipes Market: Segment Analysis
The research report includes specific segments by region (country), by manufacturers, by Type and by Application. Each type provides information about the production during the forecast period of 2017 to 2028. by Application segment also provides consumption during the forecast period of 2017 to 2028. Understanding the segments helps in identifying the importance of different factors that aid the market growth.
For more information about this report, visit
https://us.qyresearch.com/reports/371043/insect-repellent-wipes
Key Questions Answered in This Report
How has the Global and United States Insect Repellent Wipes performed so far and how will it perform in the coming years?
What are the key regional markets?
What is the breakup of the market based on the Insect Repellent Wipes type?
What is the breakup of the market based on the application?
What is the breakup of the market size based on the region?
What is the breakup of the market based on the region Level & country Level?
Who are the key players of the Global and United States Insect Repellent Wipes?
Segments Covered in the Report
By Company
Spectrum Brands
SC Johnson
CoreTex
Quantum Health
La Fresh
Adventure Ready Brands
Pigeon
Murphy’s Naturals
Smidge (APS Biocontrol)
Avon
ITW Pro Brands
PIC Corporation
GNC Holdings (Harbin Pharmaceutical Group)
Aunt Fannie’s
Segment by Type
DEET
DEET-Free
Segment by Application
Offline Sales
Online Sales
Consumption by Region
North America
U.S.
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
China Taiwan
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Rest of Europe
South America
Mexico
Brazil
Rest of South America
Key Topics Covered
1 INSECT REPELLENT WIPES MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF INSECT REPELLENT WIPES 1
1.2 INSECT REPELLENT WIPES SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES SALES GROWTH RATE COMPARISON BY TYPE (2022-2028) 2
1.2.2 DEET 2
1.2.3 DEET-FREE 3
1.3 INSECT REPELLENT WIPES SEGMENT BY APPLICATION 4
1.3.1 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES SALES COMPARISON BY APPLICATION (2022-2028) 4
1.3.2 OFFLINE SALES 5
1.3.3 ONLINE SALES 5
1.4 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS 5
1.4.1 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES REVENUE 2017-2028 5
1.4.2 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES SALES 2017-2028 7
1.4.3 INSECT REPELLENT WIPES MARKET SIZE BY REGION: 2017 VERSUS 2021 VERSUS 2028 8
2 INSECT REPELLENT WIPES MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 9
2.1 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES SALES MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 9
2.2 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 12
2.3 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 13
2.4 MANUFACTURERS INSECT REPELLENT WIPES MANUFACTURING SITES, AREA SERVED, PRODUCT TYPE 14
2.5 INSECT REPELLENT WIPES MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 15
2.5.1 INSECT REPELLENT WIPES MARKET CONCENTRATION RATE 15
2.5.2 THE GLOBAL 5 AND 10 LARGEST INSECT REPELLENT WIPES PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 17
2.5.3 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 18
2.6 MANUFACTURERS MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION PLANS 19
3 INSECT REPELLENT WIPES RETROSPECTIVE MARKET SCENARIO BY REGION 20
3.1 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES RETROSPECTIVE MARKET SCENARIO IN SALES BY REGION: 2017-2022 20
3.2 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES RETROSPECTIVE MARKET SCENARIO IN REVENUE BY REGION: 2017-2022 20
3.3 NORTH AMERICA INSECT REPELLENT WIPES MARKET FACTS & FIGURES BY COUNTRY 21
3.3.1 NORTH AMERICA INSECT REPELLENT WIPES SALES BY COUNTRY 21
3.3.2 NORTH AMERICA INSECT REPELLENT WIPES REVENUE BY COUNTRY 22
3.3.3 UNITED STATES 23
3.3.4 CANADA 23
3.4 EUROPE INSECT REPELLENT WIPES MARKET FACTS & FIGURES BY COUNTRY 24
3.4.1 EUROPE INSECT REPELLENT WIPES SALES BY COUNTRY 24
3.4.2 EUROPE INSECT REPELLENT WIPES REVENUE BY COUNTRY 24
3.4.3 GERMANY 25
3.4.4 FRANCE 26
3.4.5 U.K. 26
3.4.6 ITALY 27
3.4.7 RUSSIA 27
3.5 ASIA PACIFIC INSECT REPELLENT WIPES MARKET FACTS & FIGURES BY REGION 28
3.5.1 ASIA PACIFIC INSECT REPELLENT WIPES SALES BY REGION 28
3.5.2 ASIA PACIFIC INSECT REPELLENT WIPES REVENUE BY REGION 28
3.5.3 CHINA 29
3.5.4 JAPAN 30
3.5.5 SOUTH KOREA 30
3.5.6 INDIA 31
3.5.7 AUSTRALIA 31
3.6 LATIN AMERICA INSECT REPELLENT WIPES MARKET FACTS & FIGURES BY COUNTRY 32
3.6.1 LATIN AMERICA INSECT REPELLENT WIPES SALES BY COUNTRY 32
3.6.2 LATIN AMERICA INSECT REPELLENT WIPES REVENUE BY COUNTRY 32
3.6.3 MEXICO 33
3.6.4 BRAZIL 34
3.7 MIDDLE EAST AND AFRICA INSECT REPELLENT WIPES MARKET FACTS & FIGURES BY COUNTRY 34
3.7.1 MIDDLE EAST AND AFRICA INSECT REPELLENT WIPES SALES BY COUNTRY 34
3.7.2 MIDDLE EAST AND AFRICA INSECT REPELLENT WIPES REVENUE BY COUNTRY 35
3.7.3 SAUDI ARABIA 36
3.7.4 UAE 36
3.7.5 EGYPT 37
3.7.6 SOUTH AFRICA 37
4 INSECT REPELLENT WIPES HISTORIC MARKET ANALYSIS BY TYPE 39
4.1 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES SALES MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 39
4.2 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 40
4.3 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES PRICE BY TYPE (2017-2022) 40
5 INSECT REPELLENT WIPES HISTORIC MARKET ANALYSIS BY APPLICATION 41
5.1 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES SALES MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 41
5.2 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 41
5.3 GLOBAL INSECT REPELLENT WIPES PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 42
6 KEY COMPANIES PROFILED 43
6.1 SPECTRUM BRANDS 43
6.1.1 SPECTRUM BRANDS CORPORATION INFORMATION 43
6.1.2 SPECTRUM BRANDS DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 43
6.1.3 SPECTRUM BRANDS INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 44
6.1.4 SPECTRUM BRANDS INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 44
6.1.5 SPECTRUM BRANDS RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 45
6.2 SC JOHNSON 45
6.2.1 SC JOHNSON CORPORATION INFORMATION 45
6.2.2 SC JOHNSON DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 45
6.2.3 SC JOHNSON INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 46
6.2.4 SC JOHNSON INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 46
6.2.5 SC JOHNSON RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 47
6.3 CORETEX 48
6.3.1 CORETEX CORPORATION INFORMATION 48
6.3.2 CORETEX DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 48
6.3.3 CORETEX INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 49
6.3.4 CORETEX INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 49
6.4 QUANTUM HEALTH 50
6.4.1 QUANTUM HEALTH CORPORATION INFORMATION 50
6.4.2 QUANTUM HEALTH DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 50
6.4.3 QUANTUM HEALTH INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 51
6.4.4 QUANTUM HEALTH INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 51
6.4.5 QUANTUM HEALTH RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 51
6.5 LA FRESH 52
6.5.1 LA FRESH CORPORATION INFORMATION 52
6.5.2 LA FRESH DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 52
6.5.3 LA FRESH INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 53
6.5.4 LA FRESH INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 53
6.6 ADVENTURE READY BRANDS 53
6.6.1 ADVENTURE READY BRANDS CORPORATION INFORMATION 53
6.6.2 ADVENTURE READY BRANDS DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 54
6.6.3 ADVENTURE READY BRANDS INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 54
6.6.4 ADVENTURE READY BRANDS INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 55
6.6.5 ADVENTURE READY BRANDS RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 55
6.7 PIGEON 55
6.7.1 PIGEON CORPORATION INFORMATION 55
6.7.2 PIGEON DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 56
6.7.3 PIGEON INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 56
6.7.4 PIGEON INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 57
6.7.5 PIGEON RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 57
6.8 MURPHY’S NATURALS 57
6.8.1 MURPHY’S NATURALS CORPORATION INFORMATION 57
6.8.2 MURPHY’S NATURALS DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 58
6.8.3 MURPHY’S NATURALS INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 58
6.8.4 MURPHY’S NATURALS INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 59
6.9 SMIDGE (APS BIOCONTROL) 59
6.9.1 SMIDGE (APS BIOCONTROL) CORPORATION INFORMATION 59
6.9.2 SMIDGE (APS BIOCONTROL) DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 60
6.9.3 SMIDGE (APS BIOCONTROL) INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 60
6.9.4 SMIDGE (APS BIOCONTROL) INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 60
6.10 AVON 61
6.10.1 AVON CORPORATION INFORMATION 61
6.10.2 AVON DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 61
6.10.3 AVON INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 62
6.10.4 AVON INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 62
6.11 ITW PRO BRANDS 63
6.11.1 ITW PRO BRANDS CORPORATION INFORMATION 63
6.11.2 ITW PRO BRANDS DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 63
6.11.3 ITW PRO BRANDS INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 64
6.11.4 ITW PRO BRANDS INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 64
6.12 PIC CORPORATION 64
6.12.1 PIC CORPORATION CORPORATION INFORMATION 64
6.12.2 PIC CORPORATION DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 65
6.12.3 PIC CORPORATION INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 65
6.12.4 PIC CORPORATION INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 66
6.13 GNC HOLDINGS (HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP) 66
6.13.1 GNC HOLDINGS (HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP) CORPORATION INFORMATION 66
6.13.2 GNC HOLDINGS (HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP) DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 67
6.13.3 GNC HOLDINGS (HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP) INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 67
6.13.4 GNC HOLDINGS (HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP) INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 68
6.13.5 GNC HOLDINGS (HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP) RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 68
6.14 AUNT FANNIE’S 68
6.14.1 AUNT FANNIE’S CORPORATION INFORMATION 68
6.14.2 AUNT FANNIE’S DESCRIPTION AND BUSINESS OVERVIEW 69
6.14.3 AUNT FANNIE’S INSECT REPELLENT WIPES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 69
6.14.4 AUNT FANNIE’S INSECT REPELLENT WIPES PRODUCT PORTFOLIO 70
7 INSECT REPELLENT WIPES MANUFACTURING COST ANALYSIS 71
7.1 INSECT REPELLENT WIPES KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 71
7.1.1 KEY RAW MATERIALS 71
7.1.2 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 71
7.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 72
7.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF INSECT REPELLENT WIPES 73
7.4 INSECT REPELLENT WIPES INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 74
8 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 75
8.1 MARKETING CHANNEL 75
8.2 INSECT REPELLENT WIPES DISTRIBUTORS LIST 76
8.3 INSECT REPELLENT WIPES CUSTOMERS 77
9 INSECT REPELLENT WIPES MARKET DYNAMICS 78
9.1 INSECT REPELLENT WIPES INDUSTRY TRENDS 78
9.2 INSECT REPELLENT WIPES MARKET DRIVERS 78
9.3 INSECT REPELLENT WIPES MARKET CHALLENGES 79
9.4 INSECT REPELLENT WIPES MARKET RESTRAINTS 80
10 GLOBAL MARKET FORECAST 81
10.1 INSECT REPELLENT WIPES MARKET ESTIMATES AND PROJECTIONS BY TYPE 81
10.1.1 GLOBAL FORECASTED SALES OF INSECT REPELLENT WIPES BY TYPE (2023-2028) 81
10.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF INSECT REPELLENT WIPES BY TYPE (2023-2028) 81
10.2 INSECT REPELLENT WIPES MARKET ESTIMATES AND PROJECTIONS BY APPLICATION 82
10.2.1 GLOBAL FORECASTED SALES OF INSECT REPELLENT WIPES BY APPLICATION (2023-2028) 82
10.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF INSECT REPELLENT WIPES BY APPLICATION (2023-2028) 82
10.3 INSECT REPELLENT WIPES MARKET ESTIMATES AND PROJECTIONS BY REGION 83
10.3.1 GLOBAL FORECASTED SALES OF INSECT REPELLENT WIPES BY REGION (2023-2028) 83
10.3.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF INSECT REPELLENT WIPES BY REGION (2023-2028) 84
11 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 85
For more information about this report, visit
https://us.qyresearch.com/reports/371043/insect-repellent-wipes
Any questions or requirements, please do not hesitate to contact us.
About Us:
QYResearch founded in California, USA in 2007.It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
Contact Us
QY Research
E-mail: [email protected]
Tel: +1-626-842-1666(US) +852-5808-0956 (HK)
Add: 17890 Castleton Street Suite 369 City of Industry CA 91748 United States
Website: https://us.qyresearch.com