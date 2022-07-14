Insights on the Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer Market Report & Forecast to 2028 – by Players, Types, Applications and Region
Insights on the Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer Market Report & Forecast to 2028 – by Players, Types, Applications and Region
QYResearch released a latest market research report on the Global Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer market, which is segmented by region (country), players, by Type and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the Global Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on revenue and forecast by region (country), by Type and by Application for the period 2017-2028.
Scope of the Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer Market Report
Due to the COVID-19 pandemic, the global Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer market size is estimated to be worth US$ 648.78 million in 2022 and is forecast to a readjusted size of US$ 3,491.72 million by 2028 with a CAGR of 32.38% during the forecast period 2022-2028. Fully considering the economic change by this health crisis, Carbon Paper Type accounting for 85.52% of the Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer global market in 2021, is projected to value US$ 3,159.47 million by 2028, growing at a revised 33.45% CAGR from 2022 to 2028. While Hydrogen-oxygen Fuel Cell segment is altered to an 24.45% CAGR throughout this forecast period.
Global Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer Market: Segment Analysis
The research report includes specific segments by region (country), by manufacturers, by Type and by Application. Each type provides information about the production during the forecast period of 2017 to 2028. by Application segment also provides consumption during the forecast period of 2017 to 2028. Understanding the segments helps in identifying the importance of different factors that aid the market growth.
For more information about this report, visit
https://us.qyresearch.com/reports/371040/hydrogen-fuel-cell-gas-diffusion-layer
Key Questions Answered in This Report
How has the Global and United States Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer performed so far and how will it perform in the coming years?
What are the key regional markets?
What is the breakup of the market based on the Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer type?
What is the breakup of the market based on the application?
What is the breakup of the market size based on the region?
What is the breakup of the market based on the region Level & country Level?
Who are the key players of the Global and United States Hydrogen Fuel Cell Gas Diffusion Layer?
Segments Covered in the Report
By Company
Toray
Freudenberg
SGL
AvCarb
Mitsubishi Chemical Corporation
Teijin
Jntg Co.
Fuel Cells Etc
Cetech
General Hydrogen Corp
Segment by Type
Carbon Paper Type
Carbon Cloth Type
Segment by Application
Hydrogen-oxygen Fuel Cell
Hydrocarbon Fuels Cell
Production by Region
North America
Europe
China
Japan
South Korea
Consumption by Region
North America
USA
Canada
Mexico
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
South America
Brazil
Argentina
Columbia
Middle East and Africa
GCC Countries
South Africa
Turkey
Key Topics Covered
1 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER 1
1.2 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2022 VS 2028 1
1.2.2 CARBON PAPER TYPE 3
1.2.3 CARBON CLOTH TYPE 4
1.3 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER SEGMENT BY APPLICATION 4
1.3.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2022 VS 2028 5
1.3.2 HYDROGEN-OXYGEN FUEL CELL 6
1.3.3 HYDROCARBON FUELS CELL 7
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 8
1.4.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER REVENUE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 8
1.4.2 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION CAPACITY ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 10
1.4.3 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 10
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 11
1.5.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 12
1.5.2 NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 12
1.5.3 EUROPE HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 13
1.5.4 CHINA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 14
1.5.5 JAPAN HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 15
1.5.6 SOUTH KOREA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 16
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 18
2.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION AND MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 18
2.2 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 19
2.3 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 21
2.4 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 23
2.5 MANUFACTURERS HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION SITES, FOUNDED TIME, PRODUCT TYPE 24
2.6 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 25
2.6.1 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET CONCENTRATION RATE 25
2.6.2 GLOBAL 5 AND 10 LARGEST HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 26
2.6.3 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 27
3 PRODUCTION BY REGION 28
3.1 GLOBAL PRODUCTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 28
3.2 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 29
3.3 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 29
3.4 NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION 30
3.4.1 NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 30
3.4.2 NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 30
3.5 EUROPE HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION 31
3.5.1 EUROPE HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 31
3.5.2 EUROPE HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 32
3.6 CHINA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION (2017-2022) 32
3.6.1 CHINA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 32
3.6.2 CHINA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 33
3.7 JAPAN HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION (2017-2022) 34
3.7.1 JAPAN HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 34
3.7.2 JAPAN HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 34
3.8 SOUTH KOREA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION (2017-2022) 35
3.8.1 SOUTH KOREA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 35
3.8.2 SOUTH KOREA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 35
4 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION BY REGION 37
4.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION BY REGION 37
4.1.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION BY REGION 37
4.1.2 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION MARKET SHARE BY REGION 37
4.2 NORTH AMERICA 39
4.2.1 NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION BY COUNTRY 39
4.2.2 USA 40
4.2.3 CANADA 41
4.2.4 MEXICO 42
4.3 EUROPE 43
4.3.1 EUROPE HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION BY COUNTRY 43
4.3.2 GERMANY 44
4.3.3 FRANCE 45
4.3.4 U.K. 46
4.3.5 ITALY 47
4.3.6 RUSSIA 48
4.4 ASIA PACIFIC 49
4.4.1 ASIA PACIFIC HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION BY REGION 49
4.4.2 CHINA 50
4.4.3 JAPAN 51
4.4.4 SOUTH KOREA 52
4.4.5 SOUTHEAST ASIA 53
4.4.6 INDIA 54
4.4.7 AUSTRALIA 55
4.5 SOUTH AMERICA 56
4.5.1 SOUTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION BY COUNTRY 56
4.5.2 BRAZIL 57
4.5.3 ARGENTINA 58
4.5.4 COLUMBIA 59
4.6 MIDDLE EAST AND AFRICA 60
4.6.1 MIDDLE EAST AND AFRICA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CONSUMPTION BY COUNTRY 60
4.6.2 GCC COUNTRIES 61
4.6.3 SOUTH AFRICA 62
4.6.4 TURKEY 63
5 SEGMENT BY TYPE 64
5.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 64
5.2 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 66
5.3 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRICE BY TYPE (2017-2022) 67
6 SEGMENT BY APPLICATION 68
6.1 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 68
6.2 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 70
6.3 GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 71
7 KEY COMPANIES PROFILED 72
7.1 TORAY 72
7.1.1 TORAY DETAILS 72
7.1.2 TORAY HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 73
7.1.3 TORAY HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 74
7.1.4 TORAY RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 74
7.2 FREUDENBERG 74
7.2.1 FREUDENBERG DETAILS 74
7.2.2 FREUDENBERG HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 75
7.2.3 FREUDENBERG HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 76
7.2.4 FREUDENBERG RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 77
7.3 SGL 77
7.3.1 SGL DETAILS 77
7.3.2 SGL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 78
7.3.3 SGL HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 79
7.3.4 SGL RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 79
7.4 AVCARB 80
7.4.1 AVCARB DETAILS 80
7.4.2 AVCARB HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 80
7.4.3 AVCARB HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 81
7.4.4 AVCARB RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 82
7.5 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 82
7.5.1 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION DETAILS 82
7.5.2 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 83
7.5.3 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 84
7.5.4 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 84
7.6 TEIJIN 84
7.6.1 TEIJIN DETAILS 84
7.6.2 TEIJIN HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 85
7.6.3 TEIJIN HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 86
7.6.4 TEIJIN RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 86
7.7 JNTG CO. 86
7.7.1 JNTG CO. DETAILS 86
7.7.2 JNTG CO. HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 87
7.7.3 JNTG CO. HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 89
7.7.4 JNTG CO. RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 89
7.8 FUEL CELLS ETC 89
7.8.1 FUEL CELLS ETC DETAILS 89
7.8.2 FUEL CELLS ETC HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 90
7.8.3 FUEL CELLS ETC HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 91
7.9 CETECH 91
7.9.1 CETECH DETAILS 91
7.9.2 CETECH HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 92
7.9.3 CETECH HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 93
7.9.4 CETECH RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 93
7.10 GENERAL HYDROGEN CORP 94
7.10.1 GENERAL HYDROGEN CORP DETAILS 94
7.10.2 GENERAL HYDROGEN CORP HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCT PORTFOLIO 94
7.10.3 GENERAL HYDROGEN CORP HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, PRICE, GROSS MARGIN AND REVENUE (2017-2022) 95
7.10.4 GENERAL HYDROGEN CORP RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 95
8 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MANUFACTURING COST ANALYSIS 97
8.1 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 97
8.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 97
8.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER 98
8.4 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 99
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 100
9.1 MARKETING CHANNEL 100
9.2 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER DISTRIBUTORS LIST 101
9.3 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER CUSTOMERS 103
10 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET DYNAMICS 104
10.1 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER INDUSTRY TRENDS 104
10.2 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET DRIVERS 104
10.3 HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER MARKET CHALLENGES 105
10.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 106
11 PRODUCTION AND SUPPLY FORECAST 107
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY REGION (2023-2028) 107
11.2 NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 108
11.3 EUROPE HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 109
11.4 CHINA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 110
11.5 JAPAN HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 111
11.6 SOUTH KOREA HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 112
12 CONSUMPTION AND DEMAND FORECAST 113
12.1 GLOBAL FORECASTED DEMAND ANALYSIS OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER 113
12.2 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY COUNTRY 113
12.3 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY COUNTRY 114
12.4 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY REGION 114
12.5 SOUTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY COUNTRY 115
12.6 MIDDLE EAST AND AFRICA FORECASTED CONSUMPTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY COUNTRY 115
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 116
13.1 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 116
13.1.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY TYPE (2023-2028) 116
13.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY TYPE (2023-2028) 117
13.1.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY TYPE (2023-2028) 117
13.2 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 118
13.2.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY APPLICATION (2023-2028) 118
13.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY APPLICATION (2023-2028) 119
13.2.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF HYDROGEN FUEL CELL GAS DIFFUSION LAYER BY APPLICATION (2023-2028) 120
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 121
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