Insights on the Automatic Powder Coating Gun Market Report & Forecast to 2028 – by Players, Types, Applications and Region
Insights on the Automatic Powder Coating Gun Market Report & Forecast to 2028 – by Players, Types, Applications and Region
QYResearch released a latest market research report on the Global Automatic Powder Coating Gun market, which is segmented by region (country), players, by Type and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the Global Automatic Powder Coating Gun market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on revenue and forecast by region (country), by Type and by Application for the period 2017-2028.
Scope of the Automatic Powder Coating Gun Market Report
Due to the COVID-19 pandemic, the global Automatic Powder Coating Gun market size is estimated to be worth US$ 87.44 million in 2022 and is forecast to a readjusted size of US$ 118.79 million by 2028 with a CAGR of 5.2% during the forecast period 2022-2028. Fully considering the economic change by this health crisis, Corona Powder Coating Gun accounting for 59.1% of the Automatic Powder Coating Gun global market in 2021, is projected to value US$ 80.81 million by 2028, growing at a revised 6.2% CAGR from 2022 to 2028. While Automotive segment is altered to an 6.3 % CAGR throughout this forecast period.
The global major manufacturers of Automatic Powder Coating Gun include Nordson, Wagner, Mitsuba System, Gema (Graco), SAMES KREMLIN, Electron, Carlisle Companies, Asahi Sunac, and KCISPRAY, etc. In terms of revenue, the global five largest players hold a 67% market share of Automatic Powder Coating Gun in 2021.
Global Automatic Powder Coating Gun Market: Segment Analysis
The research report includes specific segments by region (country), by manufacturers, by Type and by Application. Each type provides information about the production during the forecast period of 2017 to 2028. by Application segment also provides consumption during the forecast period of 2017 to 2028. Understanding the segments helps in identifying the importance of different factors that aid the market growth.
For more information about this report, visit
https://us.qyresearch.com/reports/371016/automatic-powder-coating-gun
Key Questions Answered in This Report
How has the Global and United States Automatic Powder Coating Gun performed so far and how will it perform in the coming years?
What are the key regional markets?
What is the breakup of the market based on the Automatic Powder Coating Gun type?
What is the breakup of the market based on the application?
What is the breakup of the market size based on the region?
What is the breakup of the market based on the region Level & country Level?
Who are the key players of the Global and United States Automatic Powder Coating Gun?
Segments Covered in the Report
By Company
Gema (Graco)
Wagner
Nordson
KCISPRAY
SAMES KREMLIN
Asahi Sunac
Electron
Mitsuba System
Carlisle Companies
Hangzhou Kafan Machinery & Equipment
Segment by Type
Corona Powder Coating Gun
Friction Powder Coating Gun
Segment by Application
Home Appliances
Hardware
Automotive Parts
Building Materials
Others
Production by Region
North America
Europe
China
Japan
Consumption by Region
North America
U.S.
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
India
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Rest of Europe
South America
Mexico
Brazil
Rest of South America
Key Topics Covered
1 AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN 1
1.2 AUTOMATIC POWDER COATING GUN SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2022 VS 2028 2
1.2.2 CORONA POWDER COATING GUN 2
1.2.3 FRICTION POWDER COATING GUN 3
1.3 AUTOMATIC POWDER COATING GUN SEGMENT BY APPLICATION 3
1.3.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2022 VS 2028 4
1.3.1 HOME APPLIANCES 4
1.3.2 HARDWARE 5
1.3.3 AUTOMOTIVE PARTS 5
1.3.4 BUILDING MATERIALS 6
1.3.5 OTHERS 6
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 6
1.4.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN REVENUE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 6
1.4.2 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 7
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 8
1.5.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 8
1.5.2 NORTH AMERICA AUTOMATIC POWDER COATING GUN ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 9
1.5.3 EUROPE AUTOMATIC POWDER COATING GUN ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 9
1.5.4 CHINA AUTOMATIC POWDER COATING GUN ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 10
1.5.5 JAPAN AUTOMATIC POWDER COATING GUN ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 11
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 12
2.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION BY MANUFACTURERS (2017-2021) 12
2.2 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2021) 13
2.3 AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 15
2.4 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2017-2021) 16
2.5 MANUFACTURERS AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION SITES, AREA SERVED, PRODUCT TYPE 17
2.6 AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 17
2.6.1 AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET CONCENTRATION RATE 17
2.6.2 GLOBAL 3 AND 5 LARGEST AUTOMATIC POWDER COATING GUN PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 18
2.6.3 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 18
3 PRODUCTION BY REGION 20
3.1 GLOBAL PRODUCTION OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY REGION (2017-2022) 20
3.2 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 21
3.3 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 21
3.4 NORTH AMERICA AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION 22
3.4.1 NORTH AMERICA AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 22
3.4.2 NORTH AMERICA AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 22
3.5 EUROPE AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION 23
3.5.1 EUROPE AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 23
3.5.2 EUROPE AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 23
3.6 CHINA AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION (2017-2022) 24
3.6.1 CHINA AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 24
3.6.2 CHINA AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 24
3.7 JAPAN AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION (2017-2022) 25
3.7.1 JAPAN AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 25
3.7.2 JAPAN AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE (2017-2022) 25
4 AUTOMATIC POWDER COATING GUN CONSUMPTION BY REGION 26
4.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN CONSUMPTION BY REGION 26
4.1.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN CONSUMPTION BY REGION 26
4.1.2 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN CONSUMPTION MARKET SHARE BY REGION 26
4.2 NORTH AMERICA 27
4.2.1 NORTH AMERICA AUTOMATIC POWDER COATING GUN CONSUMPTION BY COUNTRY 28
4.2.2 U.S. 29
4.2.3 CANADA 29
4.3 EUROPE 30
4.3.1 EUROPE AUTOMATIC POWDER COATING GUN CONSUMPTION BY COUNTRY 30
4.3.2 GERMANY 31
4.3.3 FRANCE 32
4.3.4 U.K. 32
4.3.5 ITALY 33
4.3.6 RUSSIA 33
4.4 ASIA PACIFIC 34
4.4.1 ASIA PACIFIC AUTOMATIC POWDER COATING GUN CONSUMPTION BY REGION 34
4.4.2 CHINA 35
4.4.3 JAPAN 36
4.4.4 SOUTH KOREA 36
4.4.5 INDIA 37
4.5 LATIN AMERICA 37
4.5.1 LATIN AMERICA AUTOMATIC POWDER COATING GUN CONSUMPTION BY COUNTRY 38
4.5.2 MEXICO 39
4.5.3 BRAZIL 39
5 SEGMENT BY TYPE 40
5.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 40
5.2 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 41
5.3 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRICE BY TYPE (2017-2022) 42
6 SEGMENT BY APPLICATION 43
6.1 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 43
6.2 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 44
6.3 GLOBAL AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 46
7 KEY COMPANIES PROFILED 47
7.1 GEMA (GRACO) 47
7.1.1 GEMA (GRACO) AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 47
7.1.2 GEMA (GRACO) AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 47
7.1.3 GEMA (GRACO) AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 48
7.1.4 GEMA (GRACO) MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 48
7.1.5 GEMA (GRACO) RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 49
7.2 WAGNER 49
7.2.1 WAGNER AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 49
7.2.2 WAGNER AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 49
7.2.3 WAGNER AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 50
7.2.4 WAGNER MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 50
7.2.5 WAGNER RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 51
7.3 NORDSON 51
7.3.1 NORDSON AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 51
7.3.2 NORDSON AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 51
7.3.3 NORDSON AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 53
7.3.4 NORDSON MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 54
7.3.5 NORDSON RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 54
7.4 KCISPRAY 54
7.4.1 KCISPRAY AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 54
7.4.2 KCISPRAY AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 55
7.4.3 KCISPRAY AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 55
7.4.4 KCISPRAY MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 55
7.5 SAMES KREMLIN 56
7.5.1 SAMES KREMLIN AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 56
7.5.2 SAMES KREMLIN AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 56
7.5.3 SAMES KREMLIN AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 57
7.5.4 SAMES KREMLIN MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 57
7.5.5 SAMES KREMLIN RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 57
7.6 ASAHI SUNAC 58
7.6.1 ASAHI SUNAC AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 58
7.6.2 ASAHI SUNAC AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 58
7.6.3 ASAHI SUNAC AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 60
7.6.4 ASAHI SUNAC MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 60
7.7 ELECTRON 60
7.7.1 ELECTRON AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 60
7.7.2 ELECTRON AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 61
7.7.3 ELECTRON AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 61
7.7.4 ELECTRON MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 61
7.8 MITSUBA SYSTEM 62
7.8.1 MITSUBA SYSTEM AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 62
7.8.2 MITSUBA SYSTEM AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 62
7.8.3 MITSUBA SYSTEM AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 64
7.8.4 MITSUBA SYSTEM MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 64
7.9 CARLISLE COMPANIES 65
7.9.1 CARLISLE COMPANIES AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 65
7.9.2 CARLISLE COMPANIES AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 65
7.9.3 CARLISLE COMPANIES AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 66
7.9.4 CARLISLE COMPANIES MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 66
7.9.5 CARLISLE COMPANIES RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 67
7.10 HANGZHOU KAFAN MACHINERY & EQUIPMENT 68
7.10.1 HANGZHOU KAFAN MACHINERY & EQUIPMENT AUTOMATIC POWDER COATING GUN CORPORATION INFORMATION 68
7.10.2 HANGZHOU KAFAN MACHINERY & EQUIPMENT AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCT PORTFOLIO 68
7.10.3 HANGZHOU KAFAN MACHINERY & EQUIPMENT AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2021) 69
7.10.4 HANGZHOU KAFAN MACHINERY & EQUIPMENT MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 69
8 AUTOMATIC POWDER COATING GUN MANUFACTURING COST ANALYSIS 閿欒!鏈畾涔変功绛俱
8.1 AUTOMATIC POWDER COATING GUN KEY COATING GUN COMPONENT ANALYSIS 閿欒!鏈畾涔変功绛俱
8.1.1 KEY COATING GUN COMPONENT 閿欒!鏈畾涔変功绛俱
8.1.2 KEY SUPPLIERS OF COATING GUN COMPONENT 閿欒!鏈畾涔変功绛俱
8.2 AUTOMATIC POWDER COATING GUN INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 閿欒!鏈畾涔変功绛俱
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 70
9.1 MARKETING CHANNEL 72
9.2 AUTOMATIC POWDER COATING GUN DISTRIBUTORS LIST 73
9.3 AUTOMATIC POWDER COATING GUN CUSTOMERS 74
10 AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET DYNAMICS 75
10.1 AUTOMATIC POWDER COATING GUN INDUSTRY TRENDS 75
10.2 AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET DRIVERS 75
10.3 AUTOMATIC POWDER COATING GUN MARKET CHALLENGES 76
11 PRODUCTION AND SUPPLY FORECAST 77
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY REGION (2023-2028) 77
11.2 NORTH AMERICA AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 78
11.3 EUROPE AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 79
11.4 CHINA AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 80
11.5 JAPAN AUTOMATIC POWDER COATING GUN PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 81
12 CONSUMPTION AND DEMAND FORECAST 82
12.1 GLOBAL FORECASTED DEMAND ANALYSIS OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN 82
12.2 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY COUNTRY 82
12.3 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY COUNTRY 83
12.4 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY REGION 83
12.5 LATIN AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY COUNTRY 83
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 85
13.1 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 85
13.1.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY TYPE (2023-2028) 85
13.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY TYPE (2023-2028) 85
13.1.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY TYPE (2023-2028) 86
13.2 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 86
13.2.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY APPLICATION (2023-2028) 86
13.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY APPLICATION (2023-2028) 87
13.2.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF AUTOMATIC POWDER COATING GUN BY APPLICATION (2023-2028) 88
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 89
For more information about this report, visit
https://us.qyresearch.com/reports/371016/automatic-powder-coating-gun
Any questions or requirements, please do not hesitate to contact us.
About Us:
QYResearch founded in California, USA in 2007.It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
Contact Us
QY Research
E-mail: [email protected]
Tel: +1-626-842-1666(US) +852-5808-0956 (HK)
Add: 17890 Castleton Street Suite 369 City of Industry CA 91748 United States
Website: https://us.qyresearch.com