Insights on the Alumina Polishing Slurry Market Report & Forecast to 2028 – by Players, Types, Applications and Region
Insights on the Alumina Polishing Slurry Market Report & Forecast to 2028 – by Players, Types, Applications and Region
QYResearch released a latest market research report on the Global Alumina Polishing Slurry market, which is segmented by region (country), players, by Type and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the Global Alumina Polishing Slurry market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on revenue and forecast by region (country), by Type and by Application for the period 2017-2028.
Scope of the Alumina Polishing Slurry Market Report
Due to the COVID-19 pandemic, the global Alumina Polishing Slurry market size is estimated to be worth US$ 135.20 million in 2022 and is forecast to a readjusted size of US$ 161.59 million by 2028 with a CAGR of 3.02% during the forecast period 2022-2028. Fully considering the economic change by this health crisis, Nano Grade accounting for 14.30% of the Alumina Polishing Slurry global market in 2021, is projected to value US$ 16.01 million by 2028, growing at a revised 4.84% CAGR from 2022 to 2028. While Semiconductor segment is altered to an 3.45% CAGR throughout this forecast period.
Global Alumina Polishing Slurry Market: Segment Analysis
The research report includes specific segments by region (country), by manufacturers, by Type and by Application. Each type provides information about the production during the forecast period of 2017 to 2028. by Application segment also provides consumption during the forecast period of 2017 to 2028. Understanding the segments helps in identifying the importance of different factors that aid the market growth.
For more information about this report, visit
https://us.qyresearch.com/reports/371011/alumina-polishing-slurry
Key Questions Answered in This Report
How has the Global and United States Alumina Polishing Slurry performed so far and how will it perform in the coming years?
What are the key regional markets?
What is the breakup of the market based on the Alumina Polishing Slurry type?
What is the breakup of the market based on the application?
What is the breakup of the market size based on the region?
What is the breakup of the market based on the region Level & country Level?
Who are the key players of the Global and United States Alumina Polishing Slurry?
Segments Covered in the Report
By Company
CMC Materials
Saint-Gobain
Nano Plustech
Fujimi Incorporated
Praxair
JingRui New Material
HELIOS
Baikowski
Chuan Yan Technology
Shanghai Xinanna Electronic
Pureon
Ferro
Hinomoto Kenmazai
QMAXIS
Jizhi Electronics
Zhongwei Grinding Technology
Buehler
Colino
PACE Technologies
PBMC SA
Hubei Dinglong
Segment by Type
Nano Grade
Micron Grade
Segment by Application
Semiconductor
Optical Lens and Substrates
Metal Products Polishing
Automotive Coating Polishing
Others
Production by Region
North America
Europe
China
Japan
Consumption by Region
North America
U.S.
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
China Taiwan
Malaysia
Thailand
India
Australia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Netherlands
Europe Others
Latin America
Mexico
Brazil
Latin America Others
Key Topics Covered
1 ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF ALUMINA POLISHING SLURRY 1
1.2 ALUMINA POLISHING SLURRY SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2022 VS 2028 2
1.2.2 NANO GRADE 3
1.2.3 MICRON GRADE 3
1.3 ALUMINA POLISHING SLURRY SEGMENT BY APPLICATION 4
1.3.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2022 VS 2028 4
1.3.2 SEMICONDUCTOR 5
1.3.3 OPTICAL LENS AND SUBSTRATES 6
1.3.4 METAL PRODUCTS POLISHING 6
1.3.5 AUTOMOTIVE COATING POLISHING 7
1.3.6 OTHER 7
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 8
1.4.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY REVENUE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 8
1.4.2 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 9
1.4.3 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 10
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 10
1.5.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 11
1.5.2 NORTH AMERICA ALUMINA POLISHING SLURRY ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 12
1.5.3 EUROPE ALUMINA POLISHING SLURRY ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 13
1.5.4 CHINA ALUMINA POLISHING SLURRY ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 14
1.5.5 JAPAN ALUMINA POLISHING SLURRY ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 15
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 16
2.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 16
2.2 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 19
2.3 ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 22
2.4 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 23
2.5 MANUFACTURERS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION SITES, AREA SERVED, PRODUCT TYPE 24
2.6 ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 25
2.6.1 ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET CONCENTRATION RATE 25
2.6.2 GLOBAL 5 AND 10 LARGEST ALUMINA POLISHING SLURRY PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 27
2.6.3 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 28
3 PRODUCTION CAPACITY BY REGION 30
3.1 GLOBAL PRODUCTION CAPACITY OF ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 30
3.2 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 31
3.3 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 32
3.4 NORTH AMERICA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION 33
3.4.1 NORTH AMERICA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 33
3.4.2 NORTH AMERICA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 33
3.5 EUROPE ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION 34
3.5.1 EUROPE ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 34
3.5.2 EUROPE ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 34
3.6 CHINA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION (2017-2022) 35
3.6.1 CHINA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 35
3.6.2 CHINA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 35
3.7 JAPAN ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION (2017-2022) 36
3.7.1 JAPAN ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 36
3.7.2 JAPAN ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 36
4 ALUMINA POLISHING SLURRY CONSUMPTION BY REGION 37
4.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY CONSUMPTION BY REGION 37
4.1.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY CONSUMPTION BY REGION 37
4.1.2 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY CONSUMPTION MARKET SHARE BY REGION 37
4.2 NORTH AMERICA 38
4.2.1 NORTH AMERICA ALUMINA POLISHING SLURRY CONSUMPTION BY COUNTRY 39
4.2.2 U.S. 40
4.2.3 CANADA 40
4.3 EUROPE 41
4.3.1 EUROPE ALUMINA POLISHING SLURRY CONSUMPTION BY COUNTRY 41
4.3.2 GERMANY 42
4.3.3 FRANCE 43
4.3.4 U.K. 43
4.3.5 ITALY 44
4.3.6 NETHERLANDS 44
4.4 ASIA PACIFIC 45
4.4.1 ASIA PACIFIC ALUMINA POLISHING SLURRY CONSUMPTION BY REGION 45
4.4.2 CHINA 46
4.4.3 JAPAN 47
4.4.4 SOUTH KOREA 47
4.4.5 CHINA TAIWAN 48
4.4.6 THAILAND 48
4.4.7 MALAYSIA 49
4.4.8 INDIA 49
4.4.9 AUSTRALIA 50
4.5 LATIN AMERICA 50
4.5.1 LATIN AMERICA ALUMINA POLISHING SLURRY CONSUMPTION BY COUNTRY 51
4.5.2 MEXICO 52
4.5.3 BRAZIL 52
5 SEGMENT BY TYPE 53
5.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 53
5.2 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 54
5.3 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRICE BY TYPE (2017-2022) 56
6 SEGMENT BY APPLICATION 57
6.1 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 57
6.2 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 59
6.3 GLOBAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 61
7 KEY COMPANIES PROFILED 62
7.1 CMC MATERIALS 62
7.1.1 CMC MATERIALS ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 62
7.1.2 CMC MATERIALS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 62
7.1.3 CMC MATERIALS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 63
7.1.4 CMC MATERIALS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 63
7.1.5 CMC MATERIALS RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 64
7.2 SAINT-GOBAIN 65
7.2.1 SAINT-GOBAIN ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 65
7.2.2 SAINT-GOBAIN ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 65
7.2.3 SAINT-GOBAIN ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 70
7.2.4 SAINT-GOBAIN MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 70
7.3 NANO PLUSTECH 71
7.3.1 NANO PLUSTECH ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 71
7.3.2 NANO PLUSTECH ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 71
7.3.3 NANO PLUSTECH ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 72
7.3.4 NANO PLUSTECH MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 73
7.4 FUJIMI 73
7.4.1 FUJIMI ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 73
7.4.2 FUJIMI INCORPORATED ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 74
7.4.3 FUJIMI INCORPORATED ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 75
7.4.4 FUJIMI INCORPORATED MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 75
7.5 PRAXAIR 77
7.5.1 PRAXAIR ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 77
7.5.2 PRAXAIR ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 77
7.5.3 PRAXAIR ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 78
7.5.4 PRAXAIR MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 78
7.6 JINGRUI NEW MATERIAL 78
7.6.1 JINGRUI NEW MATERIAL ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 78
7.6.2 JINGRUI NEW MATERIAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 79
7.6.3 JINGRUI NEW MATERIAL ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 80
7.6.4 JINGRUI NEW MATERIAL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 80
7.7 HELIOS 81
7.7.1 HELIOS ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 81
7.7.2 HELIOS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 81
7.7.3 HELIOS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 82
7.7.4 HELIOS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 82
7.8 BAIKOWSKI 83
7.8.1 BAIKOWSKI ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 83
7.8.2 BAIKOWSKI ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 83
7.8.3 BAIKOWSKI ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 84
7.8.4 BAIKOWSKI MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 84
7.8.5 BAIKOWSKI RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 85
7.9 CHUAN YAN TECHNOLOGY 85
7.9.1 CHUAN YAN TECHNOLOGY ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 85
7.9.2 CHUAN YAN TECHNOLOGY ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 85
7.9.3 CHUAN YAN TECHNOLOGY ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 86
7.9.4 CHUAN YAN TECHNOLOGY MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 86
7.10 SHANGHAI XINANNA ELECTRONIC 87
7.10.1 SHANGHAI XINANNA ELECTRONIC ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 87
7.10.2 SHANGHAI XINANNA ELECTRONIC ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 87
7.10.3 SHANGHAI XINANNA ELECTRONIC ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 88
7.10.4 SHANGHAI XINANNA ELECTRONIC MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 88
7.11 PUREON 89
7.11.1 PUREON ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 89
7.11.2 PUREON ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 90
7.11.3 PUREON ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 93
7.11.4 PUREON MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 93
7.12 FERRO 94
7.12.1 FERRO ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 94
7.12.2 FERRO ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 94
7.12.3 FERRO ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 97
7.12.4 FERRO MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 97
7.12.5 FERRO RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 98
7.13 HINOMOTO KENMAZAI 98
7.13.1 HINOMOTO KENMAZAI ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 98
7.13.2 HINOMOTO KENMAZAI ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 99
7.13.3 HINOMOTO KENMAZAI ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 99
7.13.4 HINOMOTO KENMAZAI MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 99
7.14 QMAXIS 100
7.14.1 QMAXIS ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 100
7.14.2 QMAXIS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 100
7.14.3 QMAXIS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 101
7.14.4 QMAXIS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 101
7.15 JIZHI ELECTRONICS 102
7.15.1 JIZHI ELECTRONICS ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 102
7.15.2 JIZHI ELECTRONICS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 103
7.15.3 JIZHI ELECTRONICS ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 104
7.15.4 JIZHI ELECTRONICS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 104
7.16 ZHONGWEI GRINDING TECHNOLOGY 105
7.16.1 ZHONGWEI GRINDING TECHNOLOGY ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 105
7.16.2 ZHONGWEI GRINDING TECHNOLOGY ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 105
7.16.3 ZHONGWEI GRINDING TECHNOLOGY ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 106
7.16.4 ZHONGWEI GRINDING TECHNOLOGY MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 106
7.17 BUEHLER 107
7.17.1 BUEHLER ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 107
7.17.2 BUEHLER ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 107
7.17.3 BUEHLER ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 108
7.17.4 BUEHLER MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 108
7.18 COLINO 109
7.18.1 COLINO ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 109
7.18.2 COLINO ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 109
7.18.3 COLINO ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 110
7.18.4 COLINO MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 111
7.19 PACE TECHNOLOGIES 111
7.19.1 PACE TECHNOLOGIES ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 111
7.19.2 PACE TECHNOLOGIES ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 112
7.19.3 PACE TECHNOLOGIES ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 113
7.19.4 PACE TECHNOLOGIES MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 113
7.20 PBMC SA 114
7.20.1 PBMC SA ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 114
7.20.2 PBMC SA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 114
7.20.3 PBMC SA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 115
7.20.4 PBMC SA MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 116
7.21 HUBEI DINGLONG 116
7.21.1 HUBEI DINGLONG ALUMINA POLISHING SLURRY CORPORATION INFORMATION 116
7.21.2 HUBEI DINGLONG ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCT PORTFOLIO 117
7.21.3 HUBEI DINGLONG ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 117
7.21.4 HUBEI DINGLONG MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 118
7.21.5 HUBEI DINGLONG RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 118
8 ALUMINA POLISHING SLURRY MANUFACTURING COST ANALYSIS 119
8.1 ALUMINA POLISHING SLURRY KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 119
8.1.1 KEY RAW MATERIALS 119
8.1.2 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 119
8.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 120
8.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF ALUMINA POLISHING SLURRY 121
8.4 ALUMINA POLISHING SLURRY INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 122
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 123
9.1 MARKETING CHANNEL 123
9.2 ALUMINA POLISHING SLURRY DISTRIBUTORS LIST 124
9.3 ALUMINA POLISHING SLURRY CUSTOMERS 125
10 ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET DYNAMICS 127
10.1 ALUMINA POLISHING SLURRY INDUSTRY TRENDS 127
10.2 ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET DRIVERS 129
10.3 ALUMINA POLISHING SLURRY MARKET CHALLENGES 129
11 PRODUCTION AND SUPPLY FORECAST 130
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY REGION (2023-2028) 130
11.2 NORTH AMERICA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 131
11.3 EUROPE ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 132
11.4 CHINA ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 133
11.5 JAPAN ALUMINA POLISHING SLURRY PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 134
12 CONSUMPTION AND DEMAND FORECAST 135
12.1 GLOBAL FORECASTED DEMAND ANALYSIS OF ALUMINA POLISHING SLURRY 135
12.2 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY COUNTRY 135
12.3 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY COUNTRY 136
12.4 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY REGION 136
12.5 LATIN AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY COUNTRY 137
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 138
13.1 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 138
13.1.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY TYPE (2023-2028) 138
13.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY TYPE (2023-2028) 138
13.1.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY TYPE (2023-2028) 139
13.2 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 139
13.2.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY APPLICATION (2023-2028) 139
13.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY APPLICATION (2023-2028) 140
13.2.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF ALUMINA POLISHING SLURRY BY APPLICATION (2023-2028) 141
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 142
15 METHODOLOGY AND DATA SOURCE 143
15.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 143
15.1.1 RESEARCH PROGRAMS/DESIGN 143
15.1.2 MARKET SIZE ESTIMATION 144
15.1.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 145
15.2 DATA SOURCE 146
15.2.1 SECONDARY SOURCES 146
15.2.2 PRIMARY SOURCES 147
15.3 AUTHOR LIST 148
15.4 DISCLAIMER 149
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