Global EVA Infusion Bags Market Trends and Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions
QY Research releasd a latest market research report on the Global EVA Infusion Bags market, which is segmented by region (country), players, by Type and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the Global EVA Infusion Bags market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on revenue and forecast by region (country), by Type and by Application for the period 2017-2028.
Summary
Due to the COVID-19 pandemic, the global EVA Infusion Bags market size was value at US$ 140.13 million in 2021 and is forecast to be a readjusted size of US$ 218.54 million by 2028 with a CAGR of 6.54% during the forecast period 2022-2028.
Global EVA Infusion Bags Scope and Market Size
The global EVA Infusion Bags market is segmented by region (country), company, by Type, and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global EVA Infusion Bags market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country), by Type, and by Application for the period 2017-2028.
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By Company
Baxter International
- Braun
Fresenius Kabi
ICU Medical
Metrix
Weigao Group
Bexen Medical
Technoflex
Valmed
Kapsam Health Products
Eraser Medical
Velfor Group
Hemedis
Merit Pharmaceutical
Segment by Type
Single Chamber
Multi-Chambers
Segment by Application
Hospital
Clinic
Others
By Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
India
Australia
Southeast Asia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Latin America
Mexico
Brazil
Middle East & Africa
Middle East
Africa
Key Benefits:
To study and analyze the Global EVA Infusion Bags consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of EVA Infusion Bags market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key Global EVA Infusion Bags manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the EVA Infusion Bags with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of EVA Infusion Bags submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Table of Cont
1 EVA INFUSION BAGS MARKET OVERVIEW 1
1.1 EVA INFUSION BAGS PRODUCT OVERVIEW 1
1.2 EVA INFUSION BAGS MARKET SEGMENT BY TYPE 3
1.2.1 SINGLE CHAMBER 3
1.2.2 MULTI-CHAMBERS 4
1.3 GLOBAL EVA INFUSION BAGS MARKET SIZE BY TYPE 5
1.3.1 GLOBAL EVA INFUSION BAGS MARKET SIZE OVERVIEW BY TYPE (2017-2028) 6
1.3.2 GLOBAL EVA INFUSION BAGS HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY TYPE (2017-2022) 7
1.3.3 GLOBAL EVA INFUSION BAGS FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 8
1.4 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY TYPE 9
1.4.1 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 9
1.4.2 EUROPE EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 11
1.4.3 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 12
1.4.4 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 14
1.4.5 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 15
2 EVA INFUSION BAGS MARKET COMPETITION BY COMPANY 18
2.1 GLOBAL TOP PLAYERS BY EVA INFUSION BAGS SALES (2017-2022) 18
2.2 GLOBAL TOP PLAYERS BY EVA INFUSION BAGS REVENUE (2017-2022) 19
2.3 GLOBAL TOP PLAYERS BY EVA INFUSION BAGS PRICE (2017-2022) 20
2.4 GLOBAL TOP MANUFACTURERS EVA INFUSION BAGS MANUFACTURING BASE DISTRIBUTION, SALES AREA, PRODUCT TYPE 21
2.5 EVA INFUSION BAGS MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 22
2.5.1 EVA INFUSION BAGS MARKET CONCENTRATION RATE (2017-2022) 22
2.5.2 GLOBAL 5 LARGEST MANUFACTURERS BY EVA INFUSION BAGS SALES AND REVENUE IN 2021 23
2.6 GLOBAL TOP MANUFACTURERS BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN EVA INFUSION BAGS AS OF 2021) 24
2.7 DATE OF KEY MANUFACTURERS ESTABLISH DATES 25
2.8 KEY MANUFACTURERS EVA INFUSION BAGS PRODUCT OFFERED 26
2.9 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 26
3 EVA INFUSION BAGS STATUS AND OUTLOOK BY REGION 27
3.1 GLOBAL EVA INFUSION BAGS MARKET SIZE AND CAGR BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 27
3.2 GLOBAL EVA INFUSION BAGS HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 27
3.2.1 GLOBAL EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 27
3.2.2 GLOBAL EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 28
3.2.3 GLOBAL EVA INFUSION BAGS SALES (VOLUME & VALUE), PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 28
3.3 GLOBAL EVA INFUSION BAGS FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 29
3.3.1 GLOBAL EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 29
3.3.2 GLOBAL EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 29
3.3.3 GLOBAL EVA INFUSION BAGS SALES (VOLUME & VALUE), PRICE AND GROSS MARGIN (2023-2028) 30
4 EVA INFUSION BAGS BY APPLICATION 31
4.1 EVA INFUSION BAGS MARKET SEGMENT BY APPLICATION 31
4.1.1 HOSPITAL 31
4.1.2 CLINIC 32
4.1.3 OTHERS 33
4.2 GLOBAL EVA INFUSION BAGS MARKET SIZE BY APPLICATION 34
4.2.1 GLOBAL EVA INFUSION BAGS MARKET SIZE OVERVIEW BY APPLICATION (2017-2028) 34
4.2.2 GLOBAL EVA INFUSION BAGS HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 35
4.2.3 GLOBAL EVA INFUSION BAGS FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 37
4.3 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY APPLICATION 38
4.3.1 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 38
4.3.2 EUROPE EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 39
4.3.3 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 41
4.3.4 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 43
4.3.5 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 45
5 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS BY COUNTRY 48
5.1 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 48
5.1.1 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 48
5.1.2 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 48
5.2 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 49
5.2.1 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 49
5.2.2 NORTH AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 50
6 EUROPE EVA INFUSION BAGS BY COUNTRY 51
6.1 EUROPE EVA INFUSION BAGS HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 51
6.1.1 EUROPE EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 51
6.1.2 EUROPE EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 52
6.2 EUROPE EVA INFUSION BAGS FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 53
6.2.1 EUROPE EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 53
6.2.2 EUROPE EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 53
7 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS BY REGION 55
7.1 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 55
7.1.1 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 55
7.1.2 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 56
7.2 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 57
7.2.1 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 57
7.2.2 ASIA-PACIFIC EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 57
8 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS BY COUNTRY 59
8.1 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 59
8.1.1 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 59
8.1.2 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 59
8.2 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 60
8.2.1 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 60
8.2.2 LATIN AMERICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 60
9 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS BY COUNTRY 62
9.1 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 62
9.1.1 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 62
9.1.2 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 62
9.2 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 63
9.2.1 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 63
9.2.2 MIDDLE EAST AND AFRICA EVA INFUSION BAGS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 63
10 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN EVA INFUSION BAGS BUSINESS 65
10.1 BAXTER INTERNATIONAL 65
10.1.1 BAXTER INTERNATIONAL CORPORATION INFORMATION 65
10.1.2 BAXTER INTERNATIONAL INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 65
10.1.3 BAXTER INTERNATIONAL EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 66
10.1.4 BAXTER INTERNATIONAL EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 66
10.1.5 BAXTER INTERNATIONAL RECENT DEVELOPMENT 67
10.2 B. BRAUN 67
10.2.1 B. BRAUN CORPORATION INFORMATION 68
10.2.2 B. BRAUN INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 68
10.2.3 B. BRAUN EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 68
10.2.4 B. BRAUN EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 69
10.2.5 B. BRAUN RECENT DEVELOPMENT 69
10.3 FRESENIUS KABI 70
10.3.1 FRESENIUS KABI CORPORATION INFORMATION 70
10.3.2 FRESENIUS KABI INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 70
10.3.3 FRESENIUS KABI EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 71
10.3.4 FRESENIUS KABI EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 71
10.3.5 FRESENIUS KABI RECENT DEVELOPMENT 72
10.4 ICU MEDICAL 73
10.4.1 ICU MEDICAL CORPORATION INFORMATION 73
10.4.2 ICU MEDICAL INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 73
10.4.3 ICU MEDICAL EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 74
10.4.4 ICU MEDICAL EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 74
10.4.5 ICU MEDICAL RECENT DEVELOPMENT 75
10.5 METRIX 75
10.5.1 METRIX CORPORATION INFORMATION 75
10.5.2 METRIX INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 76
10.5.3 METRIX EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 76
10.5.4 METRIX EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 77
10.6 WEIGAO GROUP 77
10.6.1 WEIGAO GROUP CORPORATION INFORMATION 77
10.6.2 WEIGAO GROUP INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 78
10.6.3 WEIGAO GROUP EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 78
10.6.4 WEIGAO GROUP EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 78
10.6.5 WEIGAO GROUP RECENT DEVELOPMENT 79
10.7 BEXEN MEDICAL 79
10.7.1 BEXEN MEDICAL CORPORATION INFORMATION 79
10.7.2 BEXEN MEDICAL INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 80
10.7.3 BEXEN MEDICAL EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 80
10.7.4 BEXEN MEDICAL EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 81
10.8 TECHNOFLEX 81
10.8.1 TECHNOFLEX CORPORATION INFORMATION 81
10.8.2 TECHNOFLEX INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 82
10.8.3 TECHNOFLEX EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 82
10.8.4 TECHNOFLEX EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 83
10.9 VALMED 83
10.9.1 VALMED CORPORATION INFORMATION 83
10.9.2 VALMED INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 84
10.9.3 VALMED EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 84
10.9.4 VALMED EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 85
10.10 KAPSAM HEALTH PRODUCTS 85
10.10.1 KAPSAM HEALTH PRODUCTS CORPORATION INFORMATION 85
10.10.2 KAPSAM HEALTH PRODUCTS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 86
10.10.3 KAPSAM HEALTH PRODUCTS EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 86
10.10.4 KAPSAM HEALTH PRODUCTS EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 86
10.11 ERASER MEDICAL 88
10.11.1 ERASER MEDICAL CORPORATION INFORMATION 88
10.11.2 ERASER MEDICAL INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 88
10.11.3 ERASER MEDICAL EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 89
10.11.4 ERASER MEDICAL EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 89
10.12 VELFOR GROUP 90
10.12.1 VELFOR GROUP CORPORATION INFORMATION 90
10.12.2 VELFOR GROUP INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 91
10.12.3 VELFOR GROUP EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 91
10.12.4 VELFOR GROUP EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 92
10.13 HEMEDIS 92
10.13.1 HEMEDIS CORPORATION INFORMATION 92
10.13.2 HEMEDIS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 93
10.13.3 HEMEDIS EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 93
10.13.4 HEMEDIS EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 93
10.14 MERIT PHARMACEUTICAL 94
10.14.1 MERIT PHARMACEUTICAL CORPORATION INFORMATION 94
10.14.2 MERIT PHARMACEUTICAL INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 95
10.14.3 MERIT PHARMACEUTICAL EVA INFUSION BAGS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 95
10.14.4 MERIT PHARMACEUTICAL EVA INFUSION BAGS PRODUCTS OFFERED 95
11 UPSTREAM, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, RISKS AND INFLUENCES FACTORS ANALYSIS 97
11.1 EVA INFUSION BAGS KEY RAW MATERIALS 97
11.1.1 KEY RAW MATERIALS 97
11.1.2 KEY RAW MATERIALS PRICE 97
11.1.3 RAW MATERIALS KEY SUPPLIERS 97
11.2 MANUFACTURING COST STRUCTURE 98
11.2.1 RAW MATERIALS 98
11.2.2 LABOR COST 98
11.2.3 MANUFACTURING EXPENSES 98
11.3 EVA INFUSION BAGS INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 99
11.4 EVA INFUSION BAGS MARKET DYNAMICS 99
11.4.1 EVA INFUSION BAGS INDUSTRY TRENDS 99
11.4.2 EVA INFUSION BAGS MARKET DRIVERS 100
11.4.3 EVA INFUSION BAGS MARKET CHALLENGES 100
11.4.4 EVA INFUSION BAGS MARKET RESTRAINTS 101
12 MARKETING STRATEGY ANALYSIS, DISTRIBUTORS 102
12.1 SALES CHANNEL 102
12.2 EVA INFUSION BAGS DISTRIBUTORS 103
12.3 EVA INFUSION BAGS DOWNSTREAM CUSTOMERS 104
13 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 105
14 APPENDIX 106
14.1 RESEARCH METHODOLOGY 106
14.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 106
14.1.2 DATA SOURCE 109
14.2 AUTHOR DETAILS 112
Access full Report Description, Table of Figure, Chart, FREE sample, etc. please click:
https://us.qyresearch.com/reports/365637/eva-infusion-bags
Any doubts and questions will be welcome.
Customization of the Report:
This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.
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QYResearch founded in California, USA in 2007. It is a leading Global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are Globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
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