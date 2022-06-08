Global Mechanical Vacuum Pumps Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions
QY Research released a latest market research report on the Global Mechanical Vacuum Pumps market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Mechanical Vacuum Pumps market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Mechanical Vacuum Pumps market.
Summary
Due to the COVID-19 pandemic, the global Mechanical Vacuum Pumps market size was value at US$ 6360 million in 2021 and is forecast to be a readjusted size of US$ 9074 million by 2028 with a CAGR of 5.9% during the forecast period 2022-2028.
The global main manufacturers of Mechanical Vacuum Pumps include Pfeiffer Vacuum, Pfeiffer Vacuum, ULVAC, Atlas Copco, Flowserve SIHI, Ebara, Busch Vacuum, Kashiyama, and Agilent, etc. In 2021, the global six largest players have a share approximately 37% in terms of revenue.
The North America Mechanical Vacuum Pumps market size was US$ 1715 million in 2021, while China was about US$ 879 million. The proportion of the China was 13.8% in 2021 and it is predicted that the share will reach 15.1% in 2028, trailing a CAGR of 7.2 % through the analysis period.
Fully considering the economic change by the COVID-19, Scroll Pump accounting for 23.3% of the Mechanical Vacuum Pumps global market in 2021, is projected to value US$ 2371 million by 2028, growing at a revised 6.7% CAGR from 2022 to 2028. While Industrial & Manufacturing segment is altered to an 5.6 % CAGR throughout this forecast period and will hold a share about 26.51% in 2028.
The global mechanical vacuum pump market is mainly dominated by companies such as Atlas Copco, Pfeiffer Vacuum, Flowserve SIHI, Ebara, Busch Vacuum, Kashiyama, ULVAC, Agilent, Gardner Denver, Osaka Vacuum, etc. The market share of the top ten companies in the world is close to 50%. The downstream market of mechanical vacuum pumps is widely used. For specific fields, such as dry vacuum pumps for semiconductors, the market is still dominated by mainstream manufacturers in the United States and Japan. For Chinese companies, the market share still needs to be improved. In this regard, Chinese enterprises are mainly dominated by manufacturers such as SKY Technology Development and Hanbell Precise Machinery. In the future, with the explosive growth of China’s semiconductor and electronics industries, the demand for dry vacuum pumps will be driven.
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https://us.qyresearch.com/reports/360484/mechanical-vacuum-pumps
The report mentions the prominent market player consisting of:
Atlas Copco
Pfeiffer Vacuum
Flowserve SIHI
Ebara
Busch Vacuum
Kashiyama
ULVAC
Agilent
Gardner Denver
Osaka Vacuum
Hanbell Precise Machinery
Anest Iwata
Gast (IDEX)
Labconco
Air Squared Inc
SKY Technology Development
Samson Pump
Becker Pumps
PPI Pumps
Graham
Shanghai Second Vacuum Pump Factory
Shandong Zhangqiu Blower
Xiamen East Asia
Mechanical Vacuum Pumps Market Segment by Type
Scroll Pump
Roots Pump
Screw Pump
Claw Type Pump
Rotary Vane Pump
Others
Mechanical Vacuum Pumps Market Segment by Application
Industrial & Manufacturing
Chemical Processing
Semiconductor & Electronics
Others
The report on the Mechanical Vacuum Pumps market covers the following region (country) analysis:
North America
United States
Canada
Mexico
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
India
Australia
Southeast Asia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Latin America
Brazil
Argentina
Colombia
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
The Goal of the Report
To study and analyze the global Mechanical Vacuum Pumps consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of Mechanical Vacuum Pumps market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key global Mechanical Vacuum Pumps manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the Mechanical Vacuum Pumps with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of Mechanical Vacuum Pumps submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Table of Contents
1 MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET OVERVIEW 21
1.1 MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCT OVERVIEW 21
1.2 MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET SEGMENT BY TYPE 23
1.2.1 SCROLL PUMP 23
1.2.2 ROOTS PUMP 25
1.2.3 SCREW PUMP 26
1.2.4 CLAW TYPE PUMP 27
1.2.5 ROTARY VANE PUMP 29
1.2.6 OTHERS 30
1.3 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET SIZE BY TYPE 31
1.3.1 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET SIZE OVERVIEW BY TYPE (2017-2028) 32
1.3.2 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY TYPE (2017-2022) 33
1.3.3 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 35
1.4 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY TYPE 36
1.4.1 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 36
1.4.2 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 38
1.4.3 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 40
1.4.4 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 42
1.4.5 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 44
2 MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET COMPETITION BY COMPANY 47
2.1 GLOBAL TOP PLAYERS BY MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES (2017-2022) 47
2.2 GLOBAL TOP PLAYERS BY MECHANICAL VACUUM PUMPS REVENUE (2017-2022) 49
2.3 GLOBAL TOP PLAYERS BY MECHANICAL VACUUM PUMPS PRICE (2017-2022) 50
2.4 GLOBAL TOP MANUFACTURERS MECHANICAL VACUUM PUMPS MANUFACTURING BASE DISTRIBUTION, SALES AREA, PRODUCT TYPE 51
2.5 MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 52
2.5.1 MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET CONCENTRATION RATE (2017-2022) 52
2.5.2 GLOBAL 5 AND 10 LARGEST MANUFACTURERS BY MECHANICAL VACUUM PUMPS REVENUE IN 2021 53
2.6 GLOBAL TOP MANUFACTURERS BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN MECHANICAL VACUUM PUMPS AS OF 2021) 53
2.7 DATE OF KEY MANUFACTURERS ENTER INTO MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET 55
2.8 KEY MANUFACTURERS MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCT OFFERED 55
3 MECHANICAL VACUUM PUMPS STATUS AND OUTLOOK BY REGION 57
3.1 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET SIZE AND CAGR BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 57
3.2 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 57
3.2.1 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 57
3.2.2 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 58
3.3 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 58
3.3.1 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 58
3.3.2 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 59
4 MECHANICAL VACUUM PUMPS BY APPLICATION 1
4.1 MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET SEGMENT BY APPLICATION 1
4.1.1 INDUSTRIAL & MANUFACTURING 1
4.1.2 CHEMICAL PROCESSING 2
4.1.3 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 3
4.1.4 OTHERS 4
4.2 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET SIZE BY APPLICATION 5
4.2.1 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET SIZE OVERVIEW BY APPLICATION (2017-2028) 6
4.2.2 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 7
4.2.3 GLOBAL MECHANICAL VACUUM PUMPS FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 8
4.3 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY APPLICATION 10
4.3.1 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 10
4.3.2 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 12
4.3.3 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 14
4.3.4 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 16
4.3.5 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 18
5 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS BY COUNTRY 21
5.1 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 21
5.1.1 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 21
5.1.2 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 21
5.2 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 22
5.2.1 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 22
5.2.2 NORTH AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 22
6 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS BY COUNTRY 24
6.1 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 24
6.1.1 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 24
6.1.2 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 24
6.2 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 25
6.2.1 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 25
6.2.2 EUROPE MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 26
7 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS BY REGION 27
7.1 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 27
7.1.1 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 27
7.1.2 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 27
7.2 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 28
7.2.1 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 28
7.2.2 ASIA-PACIFIC MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 29
8 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS BY COUNTRY 31
8.1 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 31
8.1.1 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 31
8.1.2 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 31
8.2 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 32
8.2.1 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 32
8.2.2 LATIN AMERICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 32
9 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS BY COUNTRY 34
9.1 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 34
9.1.1 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 34
9.1.2 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 34
9.2 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 35
9.2.1 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 35
9.2.2 MIDDLE EAST AND AFRICA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 36
10 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN MECHANICAL VACUUM PUMPS BUSINESS 37
10.1 ATLAS COPCO 37
10.1.1 ATLAS COPCO CORPORATION INFORMATION 37
10.1.2 ATLAS COPCO INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 37
10.1.3 ATLAS COPCO MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 38
10.1.4 ATLAS COPCO MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 38
10.1.5 ATLAS COPCO RECENT DEVELOPMENT 39
10.2 PFEIFFER VACUUM 40
10.2.1 PFEIFFER VACUUM CORPORATION INFORMATION 40
10.2.2 PFEIFFER VACUUM INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 40
10.2.3 PFEIFFER VACUUM MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 41
10.2.4 PFEIFFER VACUUM MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 41
10.3 FLOWSERVE SIHI 42
10.3.1 FLOWSERVE SIHI CORPORATION INFORMATION 42
10.3.2 FLOWSERVE SIHI INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 43
10.3.3 FLOWSERVE SIHI MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 43
10.3.4 FLOWSERVE SIHI MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 44
10.4 EBARA 44
10.4.1 EBARA CORPORATION INFORMATION 45
10.4.2 EBARA INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 45
10.4.3 EBARA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 46
10.4.4 EBARA MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 46
10.5 BUSCH VACUUM 47
10.5.1 BUSCH VACUUM CORPORATION INFORMATION 47
10.5.2 BUSCH VACUUM INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 48
10.5.3 BUSCH VACUUM MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 48
10.5.4 BUSCH VACUUM MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 48
10.6 KASHIYAMA 49
10.6.1 KASHIYAMA CORPORATION INFORMATION 49
10.6.2 KASHIYAMA INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 50
10.6.3 KASHIYAMA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 50
10.6.4 KASHIYAMA MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 51
10.7 ULVAC 52
10.7.1 ULVAC CORPORATION INFORMATION 52
10.7.2 ULVAC INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 52
10.7.3 ULVAC MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 53
10.7.4 ULVAC MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 53
10.8 AGILENT 54
10.8.1 AGILENT CORPORATION INFORMATION 54
10.8.2 AGILENT INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 55
10.8.3 AGILENT MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 55
10.8.4 AGILENT MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 56
10.9 GARDNER DENVER 57
10.9.1 GARDNER DENVER CORPORATION INFORMATION 57
10.9.2 GARDNER DENVER INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 57
10.9.3 GARDNER DENVER MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 58
10.9.4 GARDNER DENVER MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 59
10.10 OSAKA VACUUM 60
10.10.1 OSAKA VACUUM CORPORATION INFORMATION 60
10.10.2 OSAKA VACUUM INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 60
10.10.3 OSAKA VACUUM MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 61
10.10.4 OSAKA VACUUM MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 61
10.11 HANBELL PRECISE MACHINERY 62
10.11.1 HANBELL PRECISE MACHINERY CORPORATION INFORMATION 62
10.11.2 HANBELL PRECISE MACHINERY INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 62
10.11.3 HANBELL PRECISE MACHINERY MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 63
10.11.4 HANBELL PRECISE MACHINERY MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 63
10.12 ANEST IWATA 64
10.12.1 ANEST IWATA CORPORATION INFORMATION 64
10.12.2 ANEST IWATA INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 64
10.12.3 ANEST IWATA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 65
10.12.4 ANEST IWATA MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 65
10.13 GAST 66
10.13.1 GAST CORPORATION INFORMATION 66
10.13.2 GAST INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 67
10.13.3 GAST MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 67
10.13.4 GAST MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 68
10.14 LABCONCO 68
10.14.1 LABCONCO CORPORATION INFORMATION 68
10.14.2 LABCONCO INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 69
10.14.3 LABCONCO MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 69
10.14.4 LABCONCO MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 70
10.15 AIR SQUARED INC 70
10.15.1 AIR SQUARED INC CORPORATION INFORMATION 71
10.15.2 AIR SQUARED INC INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 71
10.15.3 AIR SQUARED INC MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 71
10.15.4 AIR SQUARED INC MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 72
10.16 SKY TECHNOLOGY DEVELOPMENT 72
10.16.1 SKY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INFORMATION 73
10.16.2 SKY TECHNOLOGY DEVELOPMENT INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 73
10.16.3 SKY TECHNOLOGY DEVELOPMENT MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 74
10.16.4 SKY TECHNOLOGY DEVELOPMENT MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 74
10.17 SAMSON PUMP 75
10.17.1 SAMSON PUMP CORPORATION INFORMATION 75
10.17.2 SAMSON PUMP INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 75
10.17.3 SAMSON PUMP MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 75
10.17.4 SAMSON PUMP MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 76
10.18 BECKER PUMPS 76
10.18.1 BECKER PUMPS CORPORATION INFORMATION 76
10.18.2 BECKER PUMPS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 77
10.18.3 BECKER PUMPS MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 77
10.18.4 BECKER PUMPS MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 78
10.19 GRAHAM 79
10.19.1 GRAHAM CORPORATION INFORMATION 79
10.19.2 GRAHAM INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 79
10.19.3 GRAHAM MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 80
10.19.4 GRAHAM MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 80
10.20 SHANGHAI SECOND VACUUM PUMP FACTORY 81
10.20.1 SHANGHAI SECOND VACUUM PUMP FACTORY CORPORATION INFORMATION 81
10.20.2 SHANGHAI SECOND VACUUM PUMP FACTORY INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 81
10.20.3 SHANGHAI SECOND VACUUM PUMP FACTORY MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 82
10.20.4 SHANGHAI SECOND VACUUM PUMP FACTORY MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 82
10.21 SHANDONG ZHANGQIU BLOWER 83
10.21.1 SHANDONG ZHANGQIU BLOWER CORPORATION INFORMATION 83
10.21.2 SHANDONG ZHANGQIU BLOWER INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 83
10.21.3 SHANDONG ZHANGQIU BLOWER MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 84
10.21.4 SHANDONG ZHANGQIU BLOWER MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 84
10.22 PPI PUMPS 85
10.22.1 PPI PUMPS CORPORATION INFORMATION 85
10.22.2 PPI PUMPS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 85
10.22.3 PPI PUMPS MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 86
10.22.4 PPI PUMPS MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 86
10.23 XIAMEN EAST ASIA 87
10.23.1 XIAMEN EAST ASIA CORPORATION INFORMATION 87
10.23.2 XIAMEN EAST ASIA INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 88
10.23.3 XIAMEN EAST ASIA MECHANICAL VACUUM PUMPS SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 88
10.23.4 XIAMEN EAST ASIA MECHANICAL VACUUM PUMPS PRODUCTS OFFERED 88
11 UPSTREAM, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, RISKS AND INFLUENCES FACTORS ANALYSIS 89
11.1 MECHANICAL VACUUM PUMPS KEY RAW MATERIALS 89
11.1.1 KEY RAW MATERIALS 89
11.1.2 RAW MATERIALS KEY SUPPLIERS 89
11.2 MANUFACTURING COST STRUCTURE 90
11.2.1 RAW MATERIALS 90
11.2.2 LABOR COST 90
11.2.3 MANUFACTURING EXPENSES 90
11.3 MECHANICAL VACUUM PUMPS INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 91
11.4 MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET DYNAMICS 91
11.4.1 MECHANICAL VACUUM PUMPS INDUSTRY TRENDS AND DRIVERS 91
11.4.2 MECHANICAL VACUUM PUMPS MARKET CHALLENGES AND RESTRAINTS 92
12 MARKETING STRATEGY ANALYSIS, DISTRIBUTORS 93
12.1 SALES CHANNEL 93
12.2 MECHANICAL VACUUM PUMPS DISTRIBUTORS 94
12.3 MECHANICAL DRY VACUUM PUMPS DOWNSTREAM CUSTOMERS 95
13 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 96
14 APPENDIX 98
14.1 RESEARCH METHODOLOGY 98
14.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 98
14.1.2 DATA SOURCE 101
14.2 AUTHOR DETAILS 104
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